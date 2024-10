Nubank ‘chama’ convidados para testar sua operadora de celular

Além de já estar nos celulares dos clientes, a fintech também possui uma fatia relevante do mercado brasileiro de recargas para planos pré-pagos, de mais de 20%. Por isso, analistas consideram que os custos para que o Nu se torne uma operadora de larga escala seriam relativamente baixos.

A estratégia de operar com telefonia está em linha com a busca do Nubank por novas fontes de receita, inclusive fora dos serviços financeiros, conforme vem declarando publicamente seu fundador, David Vélez. No entanto, quando se tornou pública, em maio deste ano, gerou visões divididas, com alguns analistas mais céticos. Na época, as ações das empresas brasileiras de telefonia caíram com o temor da concorrência do banco digital.

