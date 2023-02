Pela primeira vez, uma brasileira vai presidir negócio farmacêutico da Roche no País

Lorice Scalise, nova presidente da Roche Farma Brasil Foto: Roche

A Roche Brasil, braço local da multinacional suíça de produtos farmacêuticos, para diabetes e diagnósticos, terá duas mulheres no comando dos seus negócios. A espanhola Ana Tuñón assume a divisão de diabetes no País e a brasileira Lorice Scalise passará a responder pelo negócio farmacêutico na região. Ela será a primeira executiva local a presidir a área Farma no mercado brasileiro. O anúncio acontece após a chegada de Teresa Graham como a nova CEO da Roche Farma na Suíça.

Formada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), Scalise começou na multinacional em 2000, como representante de vendas no negócio de diabetes. Atualmente, ela lidera a área farmacêutica na Argentina. A executiva sucederá Patrick Eckert, que ingressa na estratégia global de produtos para terapia celular.

Primeira mulher e primeira latino-americana no posto

“Eu me sinto honrada por ser não só a primeira mulher a ocupar a presidência da Roche Farma Brasil, como também por ser a primeira pessoa latino-americana nesta posição”, afirma Scalise. “Espero poder servir de inspiração e como facilitadora para que as mulheres e profissionais da nossa região possam desenvolver o seu máximo potencial.”

Ana Tuñón chega, a partir deste mês, para liderar a divisão de diabetes no País. Formada em farmácia pela Universidade de Navarra, ela tem mestrado em marketing e já vinha atuando na mesma área na companhia, no comando da região da América Central, Caribe e Colômbia.

Tuñón destaca a representatividade feminina na divisão de diabetes da Roche. Segundo ela, o número de mulheres supera o de homens no comitê executivo da área.

Continua após a publicidade

Divisão investiu mais de R$ 440 mi em pesquisa clínica no Brasil

Em 2022, a Roche faturou R$ 3,7 bilhões no Brasil,um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. A divisão Farma investiu mais de R$ 440 milhões em pesquisa clínica no País, um aumento de mais de 30% em relação a 2021.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 08/02/2023, às 16h16

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.