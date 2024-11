Petrobras contrata consórcio de recebíveis que deve movimentar R$ 4 bi mensais

O objetivo é que a estatal financie seus clientes sem usar o próprio caixa, já que os agentes financeiros terão acesso à plataforma e poderão financiá-los. A Petrobras, por sua vez, receberá à vista. “A Petrobras vai ficar mais líquida porque receberá tudo que ela vender na hora, sem usar seu próprio balanço para financiar clientes”, afirma Fernando Fontes, presidente da Cerc.

As novas regras surgiram na gestão Michel Temer, com a então chamada Agenda BC+, que trouxe uma série de inovações para o sistema financeiro. Foi quando surgiram os bem-sucedidos Pix e Open Finance, assim como o conceito de negociação dos recebíveis, ou duplicatas, centralizados em plataformas digitais e com o agente regulador sendo o próprio Banco Central.

Cerca de R$ 11 tri devem migrar ao modelo

No caso dos recebíveis, a regulamentação só veio em 2021. O prazo para sua adoção por todas as empresas do País é o segundo semestre de 2025. O mercado de recebíveis no País gira em torno dos R$ 11 trilhões, valor que terá de migrar para o novo modelo. No caso da Petrobras, tudo vai estar 100% digital e disponível já a partir do começo de 2025.

A previsão da movimentação de R$ 4 bilhões se refere às operações de recebíveis que a estatal já pratica. Caso atinja todo o faturamento da empresa, Fontes estima que a movimentação possa passar de R$ 100 bilhões. Segundo ele, não haverá limite para financiar os compradores e os prazos poderão ser maiores.