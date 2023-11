Plamev Pet capta R$ 5,4 milhões em oferta pública

Companhia de crescimento acelerado conseguiu captar 30% a mais do que o mínimo planejado Foto: BEE4

A BEE4, primeiro mercado regulado de ações tokenizadas do Brasil, recebeu nesta quarta-feira, 08, uma nova empresa, a Plamev Pet, companhia de planos de saúde e assistência para animais de estimação. Em sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), captou R$ 5,4 milhões.

A Plamev vai usar os recursos para expansão comercial, além de investimentos em inteligência, gestão e em inovação. Este foi o segundo IPO da BEE4 e os papéis começaram a ser negociados nesta quarta-feira, com preço de abertura de R$ 8,22.

O interesse dos investimentos pela Plamev, que conseguiu captar 30% a mais do que o mínimo planejado, de R$ 4,2 milhões, vem em meio ao crescimento acelerado da empresa, que vem dobrando de tamanho a cada ano. Entre 2019 e 2022, as receitas saltaram de R$ 2,3 milhões para R$ 19,6 milhões.

Brasil é o sexto maior mercado de animais de estimação do mundo

Com cerca de 150 milhões de animais domésticos, o Brasil é o sexto maior mercado pet do mundo. Só os segmentos de cuidados para animais de estimação, a área de atuação da Plamev, movimenta R$ 8,4 bilhões por ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

Em tempos de ressaca de IPOs tradicionais no Brasil, com mais de dois anos sem novas ofertas iniciais de ações, a BEE4 planeja listar mais duas empresas até o final de 2023. A presidente da BEE4, Patrícia Stille, conta que a meta é superar a marca de 100 empresas listadas até o final de 2027. Este mercado é autorizado a listar empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões, com balanço auditado e níveis mínimos de governança.

A primeira companhia a estrear na BEE4 foi a Engravida, rede de clínicas de reprodução assistida, que passou a ter ações tokenizadas negociadas em setembro de 2022. Em abril de 2023, foi a vez da Mais Mu, empresa especializada em snacks saudáveis. A Plamev, terceira listada, foi criada em 2013, começou o projeto de expansão nacional em 2020 e tem planos para animais com cobertura até no exterior. Entre os fundos que investem na companhia estão FIR Capital, Health Invest e Duxx Invest.





