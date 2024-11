Quase R$ 9 milhões foram sacados em falha que viralizou como ‘bug do Nubank’

A notícia do “bug” se espalhou pelas redes sociais X (antigo Twitter) e TikTok, e fez com que uma onda de pessoas buscasse caixas eletrônicos para conseguir “tentar” a efetividade dos saques mesmo sem limite. O caso ganhou tração nas redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados do X no dia e entrou na lista do Google Trends.

Logo após o incidente, na manhã de sexta-feira, o banco digital informou que a situação havia sido resolvida e os problemas nos saques - na modalidade débito - haviam sido normalizados. A instituição trabalhava para restabelecer a função de saques no crédito. Na tarde daquele dia, o Nubank relatou que uma oscilação durante a madrugada afetou temporariamente o serviço de saque.