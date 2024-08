Resia, da MRV&Co, pode estar mais perto de sócio com aquecimento nos EUA

Nesta semana, a Equity Residential fechou a aquisição de 11 empreendimentos residenciais da Blackstone, pelo valor de US$ 964 milhões. O negócio abrange 3,5 mil apartamentos em Atlanta, Dallas e Denver, entre outras localidades. A Equity Residential é uma das maiores operadoras de imóveis do gênero, com 80 mil unidades. Ela também afirmou que busca aumentar sua participação nessas localidades, onde o mercado está em franco crescimento.

Em outra grande tacada, a KKR, uma das maiores gestoras de recursos do mundo, comprou 18 empreendimentos residenciais da incorporadora Quarterra Multifamily por US$ 2,1 bilhões, em junho. Ao todo, são 5,2 mil apartamentos espalhados por Flórida, Texas, Geórgia, Califórnia e Carolina do Norte.

Indicativo

O aquecimento do mercado imobiliário no SunBelt, vizinhança da Resia, indica que a companhia brasileira pode estar mais perto de achar investidores com apetite de fechar negócio, ao contrário do que vinha sendo observado nos trimestres anteriores. O insight foi tema de um relatório do Citi.

“Consideramos as transações um sinal de que o fluxo de negócios no mercado residencial para locação está vivo e bem, o que aumenta a chance de a Resia encontrar um parceiro estratégico”, descreveram os analistas André Mazini e Felipe Lenza.