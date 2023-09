Resseguradora Austral cresce 73% no México após selo de boa pagadora

De janeiro a julho, empresa arrecadou R$ 51 milhões no mercado mexicano Foto: Sáshenka Gutiérrez / EFE

A resseguradora brasileira Austral Re cresceu 73% no mercado do México entre janeiro e julho deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, arrecadou R$ 51 milhões no mercado mexicano, o quarto maior para a companhia. Por lá, os produtos mais importantes para a companhia são o patrimonial e o resseguro garantia.

Em abril, a agência de classificação de risco AM Best, focada em empresas de seguros, elevou a nota de crédito da companhia de B++ para A-, o que ajuda a explicar o salto em terras mexicanas. A elevação também envolveu a Austral Seguradora, que assim como a resseguradora, é controlada pela Vinci Partners.

As notas atribuídas pelas agências de risco abrem e fecham portas no mercado de resseguros. Para contratar o chamado “seguro do seguro”, as seguradoras levam em conta as notas que cada resseguradora possui, por considerarem que traduzem, na prática, a capacidade que elas têm de pagarem indenizações dos grandes riscos que protegem.













Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 04/09/23, às 17h58.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.