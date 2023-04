São Carlos vende 3º prédio corporativo, mas reafirma interesse no setor

Edifício Itaim Center, no centro financeiro da capital paulista Foto: São Carlos Empreendimentos e Participações/Divulgação

A São Carlos Empreendimentos e Participações acertou nesta quarta-feira (12) a venda do Edifício Itaim Center, no centro financeiro da capital paulista, por R$ 90 milhões. Foi a terceira venda de prédio de escritórios realizada pela companhia só neste ano. Também foram vendidos o Edifício Jardim Europa em fevereiro, por R$ 150 milhões, e o Leblon Green em março, por R$ 91 milhões.

O presidente da São Carlos, Felipe Goes, disse à Coluna que as vendas seguem a estratégia da companhia de reciclar o portfólio de ativos e não têm nada a ver com uma intenção de sair do setor de prédios corporativos. “Não há nada diferente em relação ao que sempre foi feito pela empresa. Nas últimas operações, foi vendida apenas uma parcela pequena do portfólio. A estratégia é negociar os imóveis a condições atrativas e por um bom cap rate”, afirmou.

Esse indicador mostra o quanto um imóvel retorna de capital para o seu proprietário em relação ao montante investido. Ele é calculado pela projeção dos aluguéis perante o valor do imóvel. Portanto, se o valor do imóvel aumenta, o cap rate cai, o que se traduz em um negócio mais favorável ao vendedor.

Com custo alto do capital, tendência no momento é de mais vendas

Goes disse que a São Carlos seguirá atuando na compra e na venda desses imóveis. Neste momento, porém, a tendência é de mais vendas, uma vez que o custo do capital está alto, o que inibe aquisições. Segundo ele, apesar de a pandemia ter popularizado o expediente em casa, o setor de escritórios segue firme quando se trata de edifícios bem localizados e bem geridos. Tanto que o prédio negociado apurou uma valorização na hora da venda.

O Itaim Center fica na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha (a dois quarteirões do Extra Itaim). Tem 6,5 mil m² de área bruta locável e está 100% ocupado. O montante de R$ 90 milhões foi 2,6% superior ao valor líquido do ativo (NAV, na sigla em inglês). O cap rate da venda foi de 6,8%.

Comprador foi family office da família Nahas

A Coluna também apurou, via fontes de mercado, que o comprador foi o family office da família Nahas, cujos membros são os fundadores da Diálogo Engenharia, incorporadora bastante atuante no mercado imobiliário residencial. A São Carlos não confirmou essa informação. A Coluna não conseguiu contato com o family office.

O presidente da São Carlos disse ainda que não há pressão para venda de ativos para ganho de liquidez. A dívida líquida no fim de 2022 era de R$ 1,7 bilhão, o correspondente a 31,5% do valor do portfólio de imóveis. O custo médio da dívida estava em 12,3%, ou seja, abaixo do CDI. A empresa entrou em 2023 com R$ 197,2 milhões em caixa e cerca de R$ 150 milhões de dívidas com vencimento no ano.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 12/04/2023, às 18h08

