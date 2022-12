Suzano vai investir em extrativismo sustentável no Maranhão

Suzano apoia extrativismo sustentável em comunidades tradicionais do Maranhão Foto: Marcio Schimming

A Suzano, empresa de papel e celulose, vai investir R$ 4 milhões para promover o extrativismo sustentável junto a comunidades tradicionais do Maranhão. Em parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), o projeto envolverá as atividades de extração, beneficiamento e comercialização do açaí, babaçu, buriti, cajá e seus derivados na região do Amazonas e zona de transição com o Cerrado.

A expectativa da empresa é que o projeto beneficie 1,7 mil pessoas diretamente e tenha duração até dezembro de 2024.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/12/2022, às 14h44

