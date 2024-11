Uso de Pix em compras se aproxima de transferências entre pessoas

O vice-presidente de Produto do Ebanx, Eduardo de Abreu, afirma que esse crescimento acompanha o uso do Pix entre a população em geral. É comum, segundo ele, que o cliente queira fazer pagamentos da forma que mais utiliza para lidar com dinheiro no cotidiano.

A empresa detectou que, nas compras online, o Pix ajuda a aumentar as vendas. Empresas que adotaram esse método de pagamento viram aumentar em 25% o número de clientes e em 16% a receita, em média. Como envolve uma transferência imediata, o pagamento via Pix é mais fácil de “reconhecer”, o que evita abandonos de carrinhos.

Abreu afirma que uma das alavancas do uso do Pix como pagamento deve ser o débito automático por meio do sistema, que entra no ar para todo o mercado no ano que vem. Para empresas de streaming, que formam parte relevante do negócio do Ebanx, será uma mão na roda: com ele, será possível cobrar assinaturas mensais por Pix sem que o cliente tenha de programar o pagamento todos os meses.