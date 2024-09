Zamp, dona do Burger King, vai se mudar para antigo quartel da Odebrecht

Já estão instaladas no prédio empresas como Braskem, Flora, Riachuelo Felsberg e Barzel Foto: J.F.Diorio/Estadão 02/06/2016

A Zamp, dona das operações no Brasil de Burger King, Popeyes e Starbucks, acaba de assinar um contrato de aluguel de dez anos para ocupar dois andares e meio, equivalente a 3,9 mil m², no Edifício Pinheiros One, na Marginal Pinheiros, antigo quartel-general da Odebrecht. A mudança deve ocorrer em cerca de dois meses.

PUBLICIDADE A locação faz parte do crescimento da operadora de restaurantes no Brasil. Nesta segunda-feira, 16, a Zamp informou que fechou negócio para usar a marca Subway e assumir as operações da rede de lanchonetes no País. Por sua vez, o Pinheiros One foi sede da Odebrecht até meados de 2021 e se tornou um dos símbolos dos escândalos apurados pela Lava Jato. Ali trabalhavam dezenas de delatores. Há tempos, porém, o imóvel não tem mais relação com a construtora. Gestoras compraram o prédio As gestoras de investimentos imobiliários Barzel e Tellus compraram o prédio e deram uma nova roupagem ao local. A começar pela troca da placa vermelha com a marca da Odebrecht por uma nova que carrega o nome do empreendimento. Hoje, estão instaladas ali Braskem, Flora, Riachuelo e Felsberg, além da Barzel. Com a Zamp, a ocupação chega a 73%. Há mais um inquilino em negociação, o que elevará o patamar para 80% em breve.

O que tem atraído as empresas para aquela região é a conveniência de encontrar escritórios de alto padrão, próximos do metrô (a estação Butantã está a 700 metros) e com aluguel muito menor do que na Faria Lima, principal endereço corporativo de São Paulo, onde os aluguéis chegam a ultrapassar os R$ 300/m².

Valor não revelado, mas estimado

No Pinheiros One, o valor do novo contrato não foi revelado. Os donos de prédios similares na Marginal Pinheiros pedem cerca de R$ 86/m², enquanto naquele pedaço do Butantã o valor vai para cerca de R$ 110/m², de acordo com a consultoria Newmark.

Com base nesta pesquisa, a Zamp deverá pagar um aluguel em torno de R$ 400 mil por mês. Como benefícios para acelerar a locação, as proprietárias concederam reforma, mobília e uma pequena carência no início do pagamento do aluguel.

Além disso, a repaginação do Pinheiros One vai acelerar. O imóvel está recebendo um investimento de R$ 20 milhões para transformar uma parte dos escritórios em praça de alimentação e lojas de serviços, como salão de beleza, academia, lavanderia e outras.

Barzel e Tellus também são donas de outro prédio corporativo que está sendo erguido ali do lado, chamado River South. A obra ficará pronta no meio do ano que vem e já está em fase de pré-locação. O imóvel deve servir de opção para empresas de grande porte, que precisam de vários andares em um único prédio, mas já não encontram essa disponibilidade na Faria Lima ou Vila Olímpia.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 16/09/2024, às 17h27.

