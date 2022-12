Bancos brasileiros ganham de estrangeiros em aberturas de contas digitais

Bancos brasileiros têm operações de abertura e fechamento de contas digitais bem colocadas no ranking da Deloitte

Os bancos brasileiros estão mais maduros no digital que os pares globais na abertura de contas, mas ainda precisam evoluir na centralização de informações, um dos pontos mais importantes do chamado open finance, o compartilhamento de dados financeiros. De acordo com pesquisa da Deloitte, as notas dos bancos locais são maiores na abertura de contas (54% a 46%) e no encerramento (54% a 17%). Na reunião de informações do cliente, porém, o placar é desfavorável: 27% a 45%.

As porcentagens são parte de um sistema de pontuação criado pela Deloitte que analisa o quanto cada funcionalidade é prioritária para o cliente. Na comparação, o porcentual mais alto indica que o usuário é mais bem atendido. Os dados se referem aos aplicativos, o chamado mobile banking.

Caminho é de evolução no compartilhamento de informações dos clientes

A conclusão é de que as instituições brasileiras ainda precisam evoluir na comparação das informações dos clientes reunidas em diferentes bancos e também na sugestão de produtos com base na situação financeira atual, dois dos pontos-chave do open finance. No País, a Deloitte analisou oito bancos, tradicionais ou novatos. No mundo, foram 304 bancos, de 41 países.





