Combustível do futuro: Alckmin espera que projeto seja votado nesta terça

“Precisamos descarbonizar, trocando o querosene de aviação por combustível sustentável de aviação (SAF) e com os veículos híbridos a partir do etanol”, afirmou Alckmin a jornalistas nos bastidores do Fórum Nordeste 2024, evento que debate o mercado de biocombustíveis em Recife. “O Combustível do Futuro considera o ciclo do poço à roda para efetivamente descarbonizar a cadeia com hidrogênio de baixo carbono, biogás e biometano.”

O projeto está pautado para votação na reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, com parecer favorável do relator senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Se passar na comissão, segue para o plenário da Casa e, se aprovado, retorna à Câmara para uma nova análise.