Como a Shopee tem revolucionado o live commerce no Brasil

A venda em tempo real de produtos, prática tradicional no rádio e na TV, ganhou novos patamares com a internet. É o chamado live commerce, modalidade que vem sendo fortemente impulsionada no Brasil pela Shopee. O recurso de transmissão ao vivo no app do marketplace já passou de 1 bilhão de visualizações desde o lançamento, no início de 2022.

A ideia é proporcionar aos vendedores e afiliados a oportunidade de potencializar as vendas com as lives. “Temos casos de quem consegue multiplicar por mais de dez o tráfego nos dias de transmissões, com aumento proporcional nas vendas”, conta Rodrigo Farah, líder das áreas de Brand e Live Commerce da Shopee.

Todos os dias, os usuários contam com uma média de mais de mil lives no aplicativo e de diversos tipos de segmentos e de marcas. A modalidade é um sucesso de engajamento: mais de 22 milhões de horas transmitidas nas lives; mais de 1 bilhão de visualizações e 11 bilhões de curtidas. “As pessoas podem comprar de maneira fácil e com muitos benefícios enquanto assistem aos conteúdos, se divertindo com as interações e dinâmicas em tempo real”, comenta Rodrigo. Atualmente, são mais de 100 mil vendedores e 100 mil afiliados da empresa habilitados. As lives proporcionam a apresentação de produtos com interação em tempo real, que pode ocorrer de diversas formas – perguntas, comentários, sorteios, enquetes ou apenas os tradicionais likes, aqueles “coraçõezinhos” que o público vai enviando durante a conversa para demonstrar que está gostando do conteúdo. “As lives têm uma média incrível de 11 likes a cada visualização. Isso evidencia um altíssimo nível de engajamento”, diz Farah.

Tudo na palma da mão

Uma vez habilitado para a transmissão na plataforma, o vendedor ou afiliado pode fazer quantas lives quiser sem custo. Basta ter um celular com câmera e um bom sinal de internet. Não é necessário sequer dispor de um cenário, pois é possível inserir uma imagem de fundo.

As lives são promovidas tanto por pequenos negócios quanto por grandes marcas – entre as que utilizam o recurso com maior frequência estão Nintendo, Colgate, Nivea, Cacau Show e Salon Line. Diante das várias alternativas simultâneas (são centenas de lives exibidas ao longo de um dia), o consumidor pode acompanhar as transmissões com o máximo de comodidade: basta rolar a tela para trocar de live.

A Kokeshi Cosméticos, uma empresa com produção no interior de São Paulo, é um exemplo notável do impacto positivo da Shopee na economia local. Desde que entrou na plataforma em 2020, a marca aproveitou as ferramentas e recursos oferecidos pelo marketplace para expandir significativamente seus negócios, alcançando projeção nacional. Durante sua primeira Shopee Live no aplicativo, a Kokeshi alcançou 23 milhões de curtidas e, hoje, conta com uma base de consumidores que acompanham suas lives em todo o Brasil. Em poucas horas de transmissão, os empreendedores veem um faturamento equivalente a dois dias de vendas.

Há também as lives do perfil da plataforma que acontecem geralmente sete vezes por semana e são apresentadas por colaboradores da Shopee ou por influenciadores convidados como Niina Secrets, Viih Tube, Mari Maria, Nah Cardoso, Gracyanne Barbosa, Fernanda Keulla, Estefano Zaquini e Ciro Bottini. Nesse formato, são apresentados os produtos mais pedidos da plataforma com cupons e ofertas exclusivas, incluindo transmissões de lojas de grandes marcas.

As lives do perfil da plataforma apresentadas por colaboradores da Shopee ou por influenciadores convidados mostram os produtos mais pedidos com cupons e ofertas exclusivas Foto: Divulgação/Shopee

Uma das grandes vantagens oferecidas pela Shopee é que o processo de compra pode ser inteiramente realizado dentro da plataforma, desde a escolha do produto até o pagamento. Tudo na palma da mão do consumidor.

Todas essas facilidades ampliam as chances de venda, especialmente quando associada a dois outros elementos: a oferta de vantagens (a exemplo de preços especiais válidos apenas durante a transmissão) e a habilidade de quem está vendendo – ou seja, o velho e bom talento, que não deixa de ser primordial mesmo em um ambiente de alta tecnologia.

Espírito de comunidade

A Shopee oferece treinamento para uso de todos os recursos e uma página para tirar dúvidas na central de educação do vendedor, além de dividir as melhores práticas para que todos consigam aprimorar a qualidade das transmissões. A recomendação é que cada live dure entre 40 minutos e uma hora e meia, com preparação prévia de um roteiro básico.

A influencer Viih Tube, embaixadora da plataforma, participa com frequência das lives promovidas pela própria Shopee. Outro convidado especial tem sido Ciro Bottini, apresentador de TV que se tornou conhecido como vendedor do canal Shoptime, nos anos 1990.

Em sintonia com o espírito leve e descontraído da Shopee, a plataforma é também fonte de entretenimento, seja por causa dos shows de artistas como Marcos & Belutti e a cantora Wanessa ou sessões de stand-up comedy que muitas vezes fazem parte da programação, seja pela própria performance dos vendedores – cada um tenta encontrar um jeito de chamar a atenção.

Além de demonstrações dos produtos em uso, muitos gostam de mostrar bastidores do negócio, por exemplo. “Esse tipo de aproximação alavanca o senso de comunidade, outra possibilidade relevante que a plataforma proporciona”, observa Farah.