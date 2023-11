Barras de ouro e apartamentos em Tóquio: como o dinheiro está saindo da China

THE NEW YORK TIMES - Os chineses endinheirados transferiram centenas de bilhões de dólares para fora do país este ano, aproveitando o fim das precauções contra a covid, que quase fechou completamente as fronteiras da China por quase três anos.

Eles estão usando suas economias para comprar apartamentos, ações e apólices de seguro no exterior. Com a possibilidade de voar novamente para Tóquio, Londres e Nova York, os viajantes chineses compraram apartamentos no Japão e depositaram dinheiro em contas nos Estados Unidos ou na Europa que pagam juros mais altos do que na China, onde as taxas são baixas e estão caindo.

A transferência de dinheiro para fora do país indica, em parte, a inquietação na China com a recuperação vacilante após a pandemia, bem como problemas mais profundos, como uma desaceleração alarmante no setor imobiliário, o principal depósito de riqueza para as famílias. Para algumas pessoas, isso também é uma reação aos temores sobre o rumo da economia sob o comando do líder chinês Xi Jinping, que reprimiu os negócios e fortaleceu a influência do governo em muitos aspectos da sociedade.

Em alguns casos, os chineses estão improvisando para contornar os rígidos controles do governo da China sobre a transferência de dinheiro para o exterior. Eles compraram barras de ouro pequenas o suficiente para serem espalhadas discretamente na bagagem de mão, bem como grandes pilhas de moeda estrangeira.

O Park Tower Harumi, condomínio de apartamentos de luxo em Tóquio, que atraiu investidores da China Foto: Hiroko Masuike/The New York Times

Os imóveis também são uma opção. Os chineses surgiram como os principais compradores de apartamentos em Tóquio que custam US$ 3 milhões ou mais, e pagam geralmente com malas de dinheiro, disse Zhao Jie, executivo-chefe da Shenjumiaosuan, um serviço on-line de listagem de imóveis em Tóquio. “É um trabalho realmente difícil contar esse tipo de dinheiro”.

Antes da pandemia, disse ele, os compradores chineses normalmente compravam apartamentos estúdio em Tóquio por US$ 330 mil ou menos para alugar. Agora eles estão comprando unidades muito maiores e obtendo vistos de investimento para realocar suas famílias.

Ao todo, estima-se que US$ 50 bilhões por mês tenham sido retirados da China este ano, principalmente por famílias chinesas e empresas do setor privado.

Especialistas disseram que o ritmo de saída de dinheiro da China provavelmente não representa um risco iminente para uma economia de US$ 17 trilhões do país, em grande parte porque as exportações de muitos dos principais produtos manufaturados do país são fortes, retornando um fluxo constante de dinheiro.

Um movimento mais amplo das famílias para enviar suas economias para outro lugar poderia ser motivo de alarme. As saídas de dinheiro em grande escala desencadearam crises financeiras nas últimas décadas na América Latina, no Sudeste Asiático e até mesmo na própria China, no final de 2015 e início de 2016.

Até o momento, o governo chinês está indicando que acredita ter a situação sob controle. A saída de dinheiro da China enfraqueceu a moeda, o renminbi, em relação ao dólar e a outras moedas. E esse enfraquecimento do renminbi ajudou a sustentar as exportações da China, que sustentam dezenas de milhões de empregos chineses.

O fluxo de dinheiro que sai da China “é muito controlável”, disse Wang Dan, economista-chefe para a China no escritório de Xangai do Hang Seng Bank.

Os formuladores de políticas chineses ainda estão confiando em alguns dos limites de retirada de dinheiro do país que eles impuseram para conter a crise cambial há oito anos. Outras restrições impostas na época, como o exame minucioso das exportações e importações para detectar esquemas disfarçados de transferências internacionais de dinheiro, foram suspensas e não foram reimpostas este ano, mesmo com a retomada das saídas de dinheiro.

O movimento de saída de dinheiro da China foi praticamente igual ao dinheiro trazido pelos grandes superávits comerciais do país. Para o desânimo de muitos países, principalmente na Europa, a China está exportando um número cada vez maior de painéis solares, carros elétricos e outros produtos avançados, mesmo tendo substituído mais importações pela produção doméstica.

O valor do renminbi caiu no início deste ano para seu nível mais baixo em 16 anos. Ele oscilou em torno de 7,3 por dólar durante a maior parte dos últimos dois meses, antes de subir um pouco na última semana.

A onda de saída de dinheiro da China que ocorreu há oito anos foi causada por um crash do mercado de ações e uma tentativa fracassada de desvalorizar a moeda de forma controlada. O banco central da China teve que gastar até US$ 100 bilhões por mês de suas reservas de dinheiro estrangeiro para sustentar o renminbi.

Em contrapartida, a China parece ter gasto cerca de US$ 15 bilhões por mês desde meados do verão para estabilizar sua moeda, de acordo com dados do banco central. “Não há nada que sugira que isso seja desordenado”, disse Brad Setser, especialista em finanças internacionais do Council on Foreign Relations. “A escala de pressão ainda é muito menor do que em 2015 ou 2016.”

Turistas chineses comprando barras de ouro e joias em loja de Hong Kong Foto: Billy H.C. Kwok/The New York Times

As saídas de dinheiro em 2015 e 2016 refletiram os esforços de grandes empresas estatais para transferir grandes somas de dinheiro para o exterior. Atualmente, o governo mantém um controle político mais rígido sobre essas empresas, e não há sinais de uma corrida semelhante para a saída delas.

Em vez disso, as empresas privadas e as famílias da China têm transferido dinheiro para o exterior. Porém, grande parte da riqueza das pessoas está vinculada a imóveis, que não podem ser facilmente vendidos.

Ao mesmo tempo, empresas ilegais de câmbio de dinheiro em Xangai, Shenzhen e outras cidades que costumavam converter renminbi em dólares e outras moedas estrangeiras foram fechadas por batidas policiais há oito anos.

E os órgãos reguladores fecharam quase todas as excursões de jogos de azar para Macau, um território chinês administrado separadamente. Essas viagens permitiam que chineses ricos comprassem fichas de cassino com renminbi, jogassem parte delas no bacará ou na roleta e depois convertessem o restante em dólares.

Pequim também proibiu a maioria dos investimentos estrangeiros em hotéis, torres de escritórios e outros ativos de pouco valor geopolítico. O arquiteto das restrições aos investimentos estrangeiros da China, Pan Gongsheng, foi promovido em julho a governador do banco central, o People’s Bank of China.

Mas as famílias e as empresas ainda estão conseguindo enviar dinheiro para o exterior.

Cidadãos da China continental fazem longa fila para abrir conta no Banco da China em agência localizada em Hong Kong Foto: BILLY H.C. KWOK

Em uma tarde recente, as agências do Bank of China e do China Merchants Bank na China continental estavam vendendo barras de ouro por 7% a mais do que seus bancos afiliados na vizinha Hong Kong. Essa diferença de preço indica que, na China, a demanda é alta por ouro, que pode ser facilmente transferido para fora do país.

Outro truque que os habitantes do continente estão usando para tirar dinheiro da China é abrir contas bancárias em Hong Kong e depois transferir dinheiro para comprar produtos de seguro que se assemelham a certificados de depósito bancário. De acordo com a Autoridade de Seguros de Hong Kong, os prêmios das novas apólices de seguro vendidas aos habitantes do continente que visitam Hong Kong foram 21,3% mais altos no primeiro semestre deste ano do que no primeiro semestre de 2019, depois de quase desaparecerem durante a pandemia.

Em uma agência do Bank of China na península de Kowloon, em Hong Kong, os habitantes do continente estavam esperando em uma manhã recente, às 7h30, para abrir contas, 90 minutos antes da abertura do banco. A fila estava tão grande às 8h que quem chegasse mais tarde tinha sorte de chegar à frente da fila antes do fim do expediente, disse Valerius Luo, um agente de seguros de Hong Kong.

As famílias estão colocando de US$ 30 mil a US$ 50 mil em moeda americana em produtos de seguro, várias vezes mais do que antes, enquanto procuram lugares seguros para guardar suas economias, disse Luo. “Ainda há pessoas com capital poderoso”, disse ele, “e elas querem um pacote de investimento que preserve o valor”.