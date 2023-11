A economia da China mostra sinais de vida, apesar da persistente fraqueza no conturbado setor imobiliário, informou o governo na quarta-feira, 15. A produção industrial subiu 4,6% em outubro em relação ao ano anterior, enquanto as vendas no varejo aumentaram 7,6%, impulsionadas pelos gastos robustos durante as férias de uma semana do Dia Nacional.

No entanto, o investimento imobiliário despencou 9,3%, e os funcionários reconheceram que a indústria ainda estava “em pleno ajuste” após uma repressão ao endividamento excessivo pelos desenvolvedores dois anos atrás, combinada com a pandemia, que mergulhou a indústria em crise.

Distúrbios na fabricação, transporte, viagens e praticamente todos os outros aspectos da vida durante a pandemia terminaram quase um ano atrás, quando os líderes chineses abandonaram suas políticas “zero-Covid” destinadas a prevenir infecções. Os dados econômicos melhorados de outubro também refletem taxas de crescimento mais baixas do ano anterior. No geral, a recuperação da China da pandemia tem sido irregular, embora recentemente a atividade tenha se revigorado, levando muitos economistas a revisarem suas estimativas de crescimento para este ano acima da meta do governo de cerca de 5%.

A economia da China desacelerou no verão, à medida que a demanda global por suas exportações enfraqueceu e o setor imobiliário se deteriorou ainda mais. A economia expandiu-se a uma taxa anual de 4,9% de julho a setembro, superando as previsões dos analistas de cerca de 4,5%, mostram dados oficiais. Mas isso foi muito mais lento do que a taxa de crescimento anual de 6,3% do trimestre anterior.

A recente evidência de que a segunda maior economia do mundo está ganhando força ocorre justamente quando o presidente Xi Jinping deve se reunir mais tarde nesta quarta-feira com o presidente dos EUA, Joe Biden, à margem de uma cúpula da Ásia-Pacífico na Califórnia.

Ao informar os repórteres em Pequim, Liu Aihua, porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas, enfatizou repetidamente a transição da China para novos modelos de crescimento, parte de uma mudança de décadas da industrialização rápida e investimentos pesados em fábricas, portos e outras infraestruturas para um ritmo mais sustentável de crescimento liderado pelo consumo. A economia continuava a melhorar sob políticas “eficazes”, embora sua recuperação estivesse experimentando um “desenvolvimento em ondas e progresso tortuoso”, disse ele.

“Atualmente, a pressão externa ainda é grande, as restrições da demanda doméstica insuficiente ainda são proeminentes, as empresas enfrentam muitas dificuldades na produção e operação, e alguns setores apresentam riscos ocultos que exigem muita atenção”, disse Liu.

O relatório mostrou que os gastos do consumidor estão desempenhando um papel cada vez mais importante no impulsionamento do crescimento, com o consumo contribuindo com 83,2% para o crescimento econômico de janeiro a outubro, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dada a grande diferença entre os rendimentos dos habitantes urbanos e das pessoas que vivem em áreas rurais, há amplo espaço para o crescimento, disse Liu.

A indústria automobilística se destaca. As vendas de carros de passageiros subiram 10,2% em outubro em relação ao ano anterior, à medida que os fabricantes intensificaram as promoções e os clientes optaram por veículos elétricos e híbridos. As exportações de carros de passageiros aumentaram quase 50% para 391.000 unidades em outubro e subiram 66% neste ano, para pouco mais de 3 milhões de unidades, relatou a Associação Chinesa de Carros de Passageiros na semana passada. Mas ele reconheceu que as famílias chinesas têm margem limitada para gastar e que o emprego ainda é um problema.

O desemprego geral permaneceu em 5% em outubro. O governo parou de anunciar a taxa de desemprego dos jovens trabalhadores meses atrás, uma vez que ultrapassou 20%. Liu disse que o escritório de estatísticas e outros departamentos relevantes estavam pesquisando a questão e trabalhando para melhorar a coleta de estatísticas, e que atualizações sobre a situação seriam divulgadas “em um momento apropriado”./AP