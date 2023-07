Conglomerado de luxo dono da Gucci compra 30% da grife italiana Valentino por R$ 8,8 bilhões

MILÃO - O conglomerado de luxo francês Kering, dono da Gucci, fechou um acordo para comprar em dinheiro, por 1,7 bilhão de euros (R$ 8,8 bilhões), uma participação de 30% da grife italiana Valentino, que pertence a uma empresa de investimentos do Catar.

Com a compra, a Kering visa fortalecer seu fluxo de receita enquanto luta para recuperar a Gucci, sua antiga potência. A Kering divulgou na quinta-feira, 27, receitas de 10,1 bilhões de euros (R$ 52,6 bilhões) no primeiro semestre, um aumento de 2%, diante da estagnação das vendas da Gucci.

Em relação ao acordo anunciado na quinta-feira, a Kering tem a opção de comprar 100% da Valentino até 2028. A parceria pode levar a empresa de investimentos do Catar, Mayhoola, a se tornar acionista da Kering, bem como outras potenciais “oportunidades conjuntas”, disse comunicado da empresa.

O presidente e CEO da Kering, François-Henri Pinault, manifestou admiração pela “evolução da Valentino sob o controle da Mayhoola”, que a Kering disse ter transformado a marca “em uma das casas de luxo mais admiradas do mundo”.

Desfile da marca Valentino em Paris; grife agora estará no mesmo conglomerado dono da Gucci Foto: AP

“Estou muito satisfeito com este primeiro passo em nossa colaboração com a Mayhoola para desenvolver a Valentino e seguir a forte jornada estratégica de elevação da marca”, citando o papel do CEO da Valentino, Jacopo Venturini, que “continuará a liderar” a empresa.

A Gucci, que responde por quase metade das receitas da Kering, está passando por uma reestruturação, com uma nova equipe de gestão e um novo diretor criativo, Sabato De Sarno, que apresentará sua primeira coleção durante a Semana de Moda de Milão em setembro.

Valentino, fundada por Valentino Garavani em 1960, registrou receita de 1,4 bilhão de euros (R$ 7,3 bilhões) em 2022. Pierpaolo Piccoli é diretor criativo da Valentino desde 2008, trabalhando ao lado de Maria Grazia Chiuri de 2008 a 2016. Com sede corporativa em Milão e estúdio de design em Roma, a casa de moda é um dos pilares da Semana de Moda de Paris com suas coleções de moda feminina e alta costura, enquanto recentemente decidiu retornar a moda masculina a Milão./AP