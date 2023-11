A Superintendência de Seguros Privados (Susep) lançou na terça-feira, 7, um sistema de consulta de seguros. É algo similar ao Registrato do Banco Central: na plataforma, o consumidor pode consultar todos os seguros que estão registrados em seu nome, independente do ramo ou da seguradora.

Leia também

O acesso à plataforma é feito por meio da conta gov.br, do governo federal. O sistema estará disponível para o público geral a partir da próxima segunda-feira, 13, e a Susep espera que ajude a coibir abusos ao direito do consumidor, e que auxilie na supervisão do mercado.

Acesso à plataforma será feito por meio da conta gov.br, do governo federal Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

“Para o segurado, é a própria possibilidade de ele gerenciar as suas relações econômicas. No mercado, há situações em que há seguros contratados que o segurado sequer fez a contratação”, disse em entrevista coletiva o chefe do órgão regulador, Alessandro Octaviani.

Ele afirmou ainda que o sistema pode ajudar a coibir a venda de produtos que não são regulados pela Susep, e que são vendidos ao público de forma irregular como se fossem seguros. “São benefícios para a própria Susep”, disse Octaviani.

O superintendente disse que o programa coloca a fiscalização “na era do Big Data”. Em uma primeira fase, estarão disponíveis os dados de 800 milhões de apólices, o que inclui alguns ramos, como os de seguros de danos. “Futuramente, teremos a inclusão de outros ramos, tudo isso muito ‘faseado’.”