Selic: Até onde o Copom terá de ir para trazer a inflação para a meta?

No relatório Focus, do BC, que compila as expectativas do mercado financeiro, a mediana para a taxa Selic no fim do ciclo de alta passou de 11,5% em 13 de setembro para 12,5% no último boletim, divulgado nesta segunda-feira, 4. Mesmo assim, a projeção para a inflação acumulada em quatro trimestres até o segundo trimestre de 2026, que agora se tornará o horizonte relevante da política monetária - ou seja, o período à frente que o Copom observa para avaliar se a inflação estará dentro da meta -, subiu de 3,81% para 3,86%. O centro da meta de inflação é 3%.

“A grande questão nesta reunião é entender até onde o BC vai”, diz o ex-diretor de Política Monetária do BC e chairman da Jive Investments, Luiz Fernando Figueiredo. “Antes, se imaginava que ele iria até 12% ou 12,5%. Mas, com esse cenário de desemprego muito baixo, crescimento forte e dólar alto, parece que talvez a gente tenha de ir para 13% ou 13,5%. Ele (BC) provavelmente vai deixar claro, no comunicado, que vai ter de ir mais longe do que se pensava inicialmente.”