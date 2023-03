Correios abrem 4,3 mil vagas de jovem aprendiz em todo o País; saiba como se inscrever

As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios começaram na segunda-feira, 27. São 4.382 vagas abertas em todo o País, nos programas de aprendizagem de assistente administrativo ou de logística, além da formação de cadastro reserva.

Podem se candidatar jovens que tenham entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. Do total de vagas, 10% serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% serão reservadas aos que se declararem pretos ou pardos.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até às 23h59 do dia 21 de abril, exclusivamente por meio do site dos Correios.

A classificação dos candidatos ocorre por um sistema de pontuação de acordo com os quesitos: renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais previstos no edital. O candidato será obrigado a comprovar os quesitos de classificação na fase seguinte.

Correios têm 4.382 vagas abertas para programa Jovem Aprendiz em todo o País. Foto: Alex Silva/Estadão

A jornada de aprendizagem será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias e divididas entre atividades teóricas e práticas. O total será de, no mínimo, 800 horas. Os aprendizes receberão salário-mínimo-hora, observando-se o piso estadual caso exista, vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

É possível conferir mais informações e o edital do processo seletivo do programa Jovem Aprendiz dos Correios neste link.

A validade do processo seletivo será de um ano, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período. O resultado final será publicado em até 75 dias corridos após o encerramento das inscrições.