Country Garden perde pela 2ª vez prazo para pagar dívida e escancara crise imobiliária chinesa

PEQUIM - A incorporadora imobiliária chinesa Country Garden perdeu o prazo final para pagar os juros de US$ 15,4 milhões de um título em dólar, de acordo com dois investidores que detêm os bônus. A empresa já foi considerada uma das mais seguras do país e pode ter uma onda de inadimplência em sua dívida internacional.

A Country Garden tinha cerca de US$ 15,2 bilhões em títulos e empréstimos internacionais em aberto no final de junho, de acordo com seus números públicos. A incapacidade da empresa de cumprir suas obrigações de dívida mostra a extensão da desaceleração no setor imobiliário da China.

A queda no setor imobiliário agravou as pressões sobre a economia chinesa, que tem lutado para se recuperar depois de sair de políticas rígidas da covid-19. Há dois anos, os investidores consideravam a Country Garden uma das incorporadoras mais conservadoras do setor privado do país.

Enquanto as mais agressivas tentavam se expandir para outras áreas, a empresa permaneceu focada no setor imobiliário. Em seu auge, a Country Garden foi classificada como uma empresa com baixa probabilidade de inadimplência.

A Country Garden deveria ter feito o pagamento de juros em 17 de setembro, mas os termos do título permitiram à empresa um período de carência de 30 dias antes de ficar oficialmente inadimplente.

A incorporadora sediada em Foshan agora se junta a dezenas de empresas imobiliárias chinesas que não pagaram títulos em dólares. A inadimplência de títulos no setor totalizou cerca de US$ 81 bilhões entre 2021 e 2022, de acordo com dados da S&P Global Ratings.

Os investidores internacionais sofreram grandes perdas, incluindo fundos de dívida em dificuldades que adquiriram alguns dos títulos em dólares depois que os preços despencaram. Enquanto algumas empresas imobiliárias chinesas que ficaram inadimplentes devolveram algum dinheiro aos investidores, outras estão atoladas em negociações prolongadas.

Empreendimento da Country Garden em Zhenjiang, na China Foto: STR/AFP

Os investidores esperavam que a Country Garden não pagasse o título e a empresa alertou sobre essa possibilidade na semana passada, culpando uma forte desaceleração nas vendas. Recentemente, a empresa deixou de pagar um empréstimo e, anteriormente, precisou de um período de carência para efetuar o pagamento de dois outros títulos em dólar.

Em setembro, o total de vendas das 100 maiores incorporadoras da China caiu 29% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com a China Real Estate Information Corp, um fornecedor privado de dados do setor. As vendas da Country Garden recuaram 81%, para apenas US$ 846 milhões no mês passado. A maioria dos títulos em dólar da empresa era negociada abaixo de 5 centavos de dólar na tarde de quarta-feira, 18, em Hong Kong, de acordo com a Tradeweb.

A Country Garden espera encontrar uma solução “holística” para suas dificuldades e precisa continuar a operar para maximizar o valor que pode devolver a todas as partes, disse um porta-voz. A empresa tinha o equivalente a US$187 bilhões em passivos totais em junho deste ano, incluindo US$83 bilhões em passivos contratuais, principalmente o valor dos apartamentos que ainda precisa entregar aos compradores de imóveis.

Até um ano atrás, a Country Garden ainda era considerada uma incorporadora modelo pelas autoridades chinesas. Ela recebeu crédito de bancos estatais e vendeu ações em Hong Kong no final de 2022 para levantar dinheiro, mas suas ações listadas perderam 72% desde o início do ano.

A incorporadora conseguiu estender os vencimentos de cerca de US$ 2 bilhões de títulos domésticos denominados em yuan. Ela contratou consultores financeiros para ajudá-la a lidar com sua dívida fora da China, um sinal de que está planejando reestruturar seus passivos internacionais.

Uma reestruturação da dívida da Country Garden seria “um longo caminho a ser percorrido pelos credores”, disse o analista da empresa de pesquisa de dívidas CreditSights, Nicholas Chen. Ele apontou para as reestruturações de dívidas anteriores de outras grandes incorporadoras chinesas. O plano de reestruturação da Sunac China foi aprovado por um tribunal de Hong Kong no início deste mês, cerca de um ano e meio após sua inadimplência.

A proposta de reestruturação da China Evergrande exigiu longas negociações antes de ser finalmente aceita por um grupo de investidores e, por fim, foi abandonada quando a incorporadora disse que não conseguiria cumprir todos os termos do acordo.

O fundador e ex-presidente da Country Garden, Yeung Kwok Keung, visitou recentemente o canteiro de obras da incorporadora em Shunde, segundo a conta oficial da empresa na mídia social. Ele não fez nenhuma aparição pública durante meses após se aposentar em março e Yang Huiyan, sua filha, é agora a única presidente da empresa.

A Country Garden disse aos investidores que está concentrada em concluir e entregar as casas que realizou pré-venda, o que ajudaria a liberar parte de seu dinheiro, que poderia ser usado para pagar suas dívidas, que está bloqueado em contas de garantia. Ao contrário de outras incorporadoras chinesas, a Country Garden não divulga o montante de dinheiro que mantém em depósito./Dow Jones Newswires