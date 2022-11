Como encontrar cupons de desconto para a Black Friday? Conheça 5 sites que realizam o serviço

Publicidade

Com a proximidade da Black Friday, que ocorre no dia 25 de novembro, muitos consumidores já estão se planejando para aproveitar as promoções da data e economizar. E é possível que as compras saiam ainda mais baratas com o uso de cupons de desconto que são disponibilizados em sites.

Varejistas como Americanas, Submarino e Casas Bahia, por exemplo, mantêm páginas que listam os cupons de desconto que estão ativos e podem ser usados em compras em seus sites. Mas também é possível encontrar cupons de descontos para milhares de lojas diferentes, incluindo lojas físicas, em sites especializados nesse serviço, como Cuponeria e Promobit.

Além dos cupons, algumas dessas plataformas também oferecem o cashback, que é quando uma parte do valor pago por um produto volta posteriormente ao bolso do consumidor. O serviço é uma outra forma de aumentar ainda mais a economia.

Para usar os cupons de desconto, é importante observar as regras, já que alguns cupons só podem ser aplicados a produtos específicos e outros podem ser restritos ao uso na primeira compra ou em determinada data. Geralmente, é disponibilizado um código promocional, que deve ser aplicado à compra logo antes do pagamento, reduzindo o valor total que deverá ser pago pelo consumidor. Ou então é só clicar no cupom para ser direcionado a uma página com os produtos aos quais o desconto se aplica. No caso de cupons para lojas físicas, o usual é emitir o cupom e apresentar no celular na loja em questão.

Sites oferecem cupons de descontos e cashback; consumidor pode economizar ainda mais ao fazer compras durante a Black Friday. Foto: Pixabay

Veja abaixo dicas de sites que disponibilizam cupons de desconto e podem ajudar a aumentar a economia durante as compras de Black Friday.

Cuponeria

O Cuponeria oferece cupons de desconto e cashback para mais de 2 mil lojas, tanto para compras online como para compras em lojas físicas. Além do site, a plataforma conta com aplicativo para Android e iOS. Para usar o cashback, é preciso se cadastrar. O valor que retorna após a compra será adicionado na carteira digital Cuponeria do usuário.

Cuponomia

O Cuponomia também tem cupons e cashback para cerca de 2 mil lojas. O consumidor pode utilizar o serviço no site ou baixando o aplicativo, disponível para Android e iOS. O site requer cadastro para o uso do cashback.

Buscapé

O Buscapé é uma plataforma de busca e comparação de preços e ofertas do e-commerce, que também oferece cupons de desconto. Além do site, ele também funciona através de uma extensão do navegador, que permite criar alertas de preços para produtos desejados, por exemplo. O site também oferece cashback, mas é preciso criar uma conta.

Méliuz

Mais conhecido pelo cashback, o Méliuz também tem cupons de desconto. Ele funciona através de uma extensão para navegador que aplica descontos e ativa cashbacks nas lojas online, mediante cadastro. Também é possível baixar o aplicativo, disponível para Android e iOS. O Méliuz também oferece cartão de crédito sem anuidade e com cashback.

Promobit

A plataforma online Promobit agrega informações sobre ofertas e descontos do e-commerce. O site indica as melhores ofertas de lojas online para os consumidores e também disponibiliza cupons de desconto. É possível acessar também pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.