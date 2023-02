CVM abre processos para apurar atuação da PwC e KPMG como auditores da Americanas

RIO - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta quarta-feira a abertura de mais quatro processos administrativos relacionados ao rombo contábil da Americanas, elevando a dez o número de procedimentos do gênero. Dois dos processos estão diretamente relacionados às firmas de auditoria PwC e KPMG, que prestaram serviços à varejista entre 2017 e 2022. Outros dois derivam de denúncias recebidas pelos canais de atendimento da reguladora do mercado de capitais.

Além disso, a autarquia já tem em andamento dois inquéritos - um estágio mais avançado das apurações - conduzidos pela Superintendência de Processos Sancionadores (SPS).

Unidade das Lojas Americanas na zona sul Rio de Janeiro Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (SNC) abriu, na última quinta-feira (2), um processo administrativo para apurar eventuais irregularidades na atuação da KPMG Auditores Independentes, que foi auditora da Americanas para os exercícios de 2017 e 2018.

No mesmo dia, instaurou outro processo administrativo para o mesmo tipo de investigação, neste caso em relação à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC), referente aos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Os outros dois procedimentos foram abertos em 31 de janeiro pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), para apurar denúncias recebidas pelos canais de atendimento da autarquia.

Além desses, já há outros seis processos em andamento na reguladora e mais dois inquéritos instaurados.

A abertura dos procedimentos é resultado de uma força-tarefa constituída pela CVM, que inclui as Superintendências de Relações com Empresas (SEP), de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), de Normas Contábeis e Auditoria (SNC), de Processos Sancionadores (SPS), de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), de Registro de Valores Mobiliários (SRE) e de Securitização (SSE).