Dentro das fábricas na China, uma luta para sobreviver às tarifas de Trump

Quando o presidente Trump aumentou as novas tarifas sobre os produtos da China para 125% nesta semana (dado depois atualizado pela Casa Branca para 145%), o clima nas ruas empoeiradas e nas pequenas fábricas do sudeste da China era uma mistura de raiva, preocupação e determinação.

PUBLICIDADE Milhares de pequenas fábricas voltadas para a exportação em Guangzhou ou nas proximidades, o centro comercial do sudeste da China, desempenharam papel central no rápido desenvolvimento econômico do país no último meio século. Rápidas em fornecer quase todos os produtos manufaturados a um baixo custo, elas empregam milhões de trabalhadores migrantes de toda a China. Agora, muitas dessas pequenas fábricas, pedras angulares da economia chinesa, estão enfrentando tempos difíceis. Os gerentes de fábricas de roupas estão preocupados com a possibilidade de uma série de pedidos de clientes americanos ser cancelada no último minuto, sobrecarregando-os com perdas. Gerentes de fábricas que produzem máquinas se perguntam se seus baixos custos os ajudarão a sobreviver. E os trabalhadores esperam ainda ter empregos nas próximas semanas e meses.

Uma pequena fábrica em Guangzhou, China, produz fornos, fritadeiras e outros equipamentos para restaurantes e churrasqueiras de quintal Foto: Qilai Shen/NYT

Algumas fábricas de vestuário que abasteciam principalmente o mercado dos Estados Unidos já fecharam temporariamente enquanto seus proprietários esperam por mais clareza sobre as tarifas. Os gerentes de muitas outras fábricas estão agora se apressando para encontrar compradores em outros países ou perseguir clientes na China.

Mas a China já enfrentava um enorme excesso de capacidade fabril mesmo antes de Trump começar a fechar o mercado americano este ano para muitas importações do país. Os clientes de outros países têm exigido descontos cada vez maiores.

Os preços extremamente baixos para os fabricantes se tornaram particularmente predominantes no mercado interno da China. Muitos consumidores chineses agora são extremamente frugais depois de perderem suas economias na crise do mercado imobiliário do país.

“A guerra comercial tem um impacto enorme, porque se você não puder exportar, haverá menos pedidos de roupas e não haverá nada para fazer”, disse Ling Meilan, coproprietário de uma fábrica de camisas no segundo andar de um prédio de concreto em um vasto conjunto de prédios industriais baixos. Trabalhadores se debruçavam sobre máquinas de costura em mesas compridas sob luzes fluorescentes.

Ling se concentra no mercado doméstico da China. Mas algumas fábricas vizinhas que vendem principalmente para os Estados Unidos já suspenderam temporariamente as operações.

A gerente de uma fábrica no final da rua, que deu apenas seu sobrenome, Yao, disse que fornecia principalmente para a Amazon e que já havia observado uma redução no número de pedidos. “Se as tarifas dos EUA forem muito altas, não poderemos fazer isso, e eu definitivamente mudarei para outros mercados”, disse ela.

Os recentes cancelamentos de pedidos de roupas têm sido particularmente difíceis para as pequenas fábricas de Guangzhou. Os importadores americanos geralmente pagam metade do custo das roupas antecipadamente e o restante posteriormente.

Os cancelamentos de última hora sem compensação, por parte dos importadores que não querem pagar as tarifas de Trump, deixaram algumas fábricas com estoques consideráveis de tudo, de roupas a bolsas, disseram os gerentes de fábrica. Os adiantamentos de 50% que receberam não são suficientes para cobrir seus custos.

Os fabricantes de maquinário podem estar um pouco mais bem posicionados para suportar as tarifas. A China domina tão completamente algumas categorias que tem poucos rivais em outros países.

Elon Li, proprietário de uma pequena fábrica em Guangzhou que produz equipamentos de cozinha de baixo custo para restaurantes e churrasqueiros de quintal, disse que não se preocupou com as últimas tarifas americanas porque todos os seus concorrentes também estavam localizados em Guangzhou ou nas proximidades.

Os pequenos fabricantes na China são altamente afetados pelas altas tarifas americanas impostas aos produtos chineses Foto: Qilai Shen/NYT

Os fabricantes do Japão, da Coreia do Sul e da Europa produzem equipamentos para as mesmas tarefas, mas usam materiais muito mais caros e cobram até 10 vezes mais do que ele. As fábricas do Sudeste Asiático e da África não conseguem competir porque somente a China produz componentes elétricos de baixo custo, disse ele, pegando uma chave liga-desliga à prova d’água em uma bancada de fábrica como exemplo.

O aço, seu maior custo, é muito mais barato na China do que em qualquer outro lugar, disse Li, que afirmou ter mudado seu nome em inglês de Dragon para Elon após ler um livro em 2020 sobre Elon Musk. O colapso do mercado imobiliário chinês dizimou a construção na China e deixou um excesso de aço.

O preço de varejo dos equipamentos de cozinha nos Estados Unidos é até oito vezes maior do que o custo de fabricação na China, disse Li. As tarifas são, em sua maioria, calculadas com base no custo de fabricação muito baixo, antes de serem acentuadamente marcadas nos Estados Unidos. Portanto, mesmo uma grande tarifa − Trump já adicionou tarifas de 145% para produtos chineses em menos de três meses − pode não aumentar muito o preço de varejo, já que os custos de fabricação são uma parte muito pequena do preço final, disse Li.

