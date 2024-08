Empresários e executivos lamentam morte de Delfim Netto: ‘culto, arguto e sem medo da polêmica’

A morte de Antônio Delfim Neto, na madrugada desta segunda-feira, 12, deixou empresários e executivos consternados. Em depoimentos, eles falam da sagacidade e da inteligência do economista que conduziu o desenvolvimento brasileiro durante o chamado Milagre Econômico. “Ele marcou a história do seu tempo com opiniões e ideias inovadoras, para destacar e agregar a relevância da racionalidade ao debate nacional”, disse Luiz Carlos Trabuco Cappi. Confira os depoimentos:

Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco

Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho do Bradesco Foto: Denise Andrade/Estadão

PUBLICIDADE “Antonio Delfim Netto foi acima de tudo um brasileiro preocupado com seu país, sua gente e o crescimento econômico. Exerceu em vida uma trajetória marcada pela inteligência acima da média, fina sagacidade e cultura refinada. Como um dos ministros mais destacados do País, lançou o Brasil para outro patamar, uma economia diversificada, com pilares na infraestrutura e modernidade. Na vida política, absorveu novas ideias e conviveu com a divergência, sem promover a polarização. Foi uma referência na Constituinte ao estabelecer pontes entre a esquerda e a direita.

Pautou-se ao longo da vida pela importância de promover o desenvolvimento econômico e social, tornando-se um defensor do crédito como instrumento principal para o crescimento e a inclusão de todos aos padrões de vida típicos da classe média.

Leitor voraz, escritor de fôlego e dono de memória prodigiosa, ele tinha apreço pelo diálogo e respeito aos adversários, que costumava enfrentar com seu reconhecido bom humor.

Definiu-se certa vez como um socialista fabiano, procurando instalar-se em uma posição distante dos extremos. Culto, arguto e sem medo da polêmica, Delfim Netto será lembrado para sempre como um dos brasileiros que marcaram seu tempo pela defesa permanente dos valores civilizatórios para a construção de um país moderno e avançado.

Ele marcou a história do seu tempo com opiniões e ideias inovadoras, para destacar e agregar a relevância da racionalidade ao debate nacional.

Publicidade

Por todo esse relato, me sinto triste. Lamento muito a perda de Delfim Neto, com quem aprendi e cresci nos vários momentos de convívio com ele.”

Marco Polo de Mello Lopes, presidente-executivo do Instituto Aço Brasil

Marco Polo de Mello Lopes, presidente-Executivo do Instituto Aço Brasil e Coordenador da Coalizão Indústria, no Palacio do Planalto Foto: Marcos Correa/Marcos Correa

Delfim Netto, com certeza absoluta, foi um dos brasileiros mais importantes e brilhantes que exerceu com maestria a política ao longo de sua vida, como ministro da Fazenda, da Agricultura, do Planejamento e como parlamentar.Um excepcional economista dotado de extrema sensibilidade, comprometido sempre com as questões nacionais. A indústria deve muito a ele. O Brasil perde um grande brasileiro.

Fernando Yunes, presidente do Mercado Livre no Brasil

Líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes

“Recebo com tristeza a notícia do falecimento de Delfim Netto, um dos maiores economistas do Brasil. Sua contribuição ao desenvolvimento econômico do país foi inestimável. Sempre com visão estratégica e um profundo conhecimento do cenário global, Delfim deixa um legado que continuará a influenciar gerações de economistas e líderes. Meus sinceros sentimentos à família e amigos.”

Ricardo Lacerda, sócio-fundador do BR Partners Banco de Investimentos”

Ricardo Lacerda, sócio fundador do banco de investimentos BR Partners Foto: JF DIORIO / ESTADÃO

“Eu era próximo a ele e fiquei muito triste. Delfim Netto foi um dos grandes pensadores econômicos brasileiros, cuja lucidez nos guiou ao longo das últimas décadas. Delfim tinha um diagnóstico da política brasileira como poucos e nunca hesitou em contribuir mesmo com quem divergisse. Acima de tudo era um prazer ouvir suas opiniões sempre afiadas e atuais. Fará muita falta.”

César Bochi, Diretor-Presidente do Banco Cooperativo Sicredi

César Bochi, Diretor-Presidente do Banco Cooperativo Sicredi Foto: Marcos Suguio/Divulgação Sicredi