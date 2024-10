A maioria entre as 10 mulheres mais ricas são dos Estados Unidos, 7 no total. Há ainda uma representante da França, uma da Índia e uma da Suíça. Não há representantes da América Latina no top 10 - em ranking de julho deste ano, a chilena Iris Fontbona, mulher mais rica da América Latina, figurava em 10º lugar, com fortuna US$ 29,3 bilhões. Hoje ela aparece na 14ª colocação, com US$ 26,1 bilhões (R$ 148,6 bilhões).

A segunda mulher mais rica da América Latina é a brasileira Vicky Safra, que aparece em 17º lugar, com US$ 19,5 bilhões. Veja a seguir o ranking das 10 mulheres mais ricas do mundo.