Já Françoise, que foi brevemente a primeira mulher do mundo a acumular uma fortuna de U$ 100 bilhões no último mês de junho, agora possui uma fortuna estimada em US$ 87,6 bilhões. Segundo a revista, as ações do Walmart subiram 47% no acumulado do ano, enquanto as da L’Oreal caíram 13% no mesmo período.

No ranking das pessoas mais ricas do mundo, Alice Walton ocupa agora a 18ª posição - seus irmãos, Jim Walton (fortuna de US$ 95,9 bilhões) e Rob Walton (US$ 94,3 bilhões), aparecem em 15º e 16º, respectivamente. Os herdeiros possuem quase 46% da empresa fundada pelo pai, segundo a revista. “A Forbes estima que três quartos das ações da família estão divididos igualmente entre Alice Walton e seus irmãos Jim e Rob Walton”, diz publicação.