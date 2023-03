‘Dinheiro esquecido’: Veja o passo a passo de como consultar e resgatar

O Banco Central (BC) anunciou que, a partir desta terça-feira, 28, os cidadãos poderão consultar se têm recursos “esquecidos” em instituições financeiras. O chamado Sistema de Valores a Receber (SVR) será reaberto em 7 de março, às 10h, para que sejam solicitados os resgates dos valores.

É a segunda fase do SVR, que, segundo o BC, pode liberar até R$ 6 bilhões na economia para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Também há novidades, como uma sala de espera virtual e a consulta de valores de pessoas falecidas pelos herdeiros e testamentários. Veja o passo a passo para consultar se você tem dinheiro esquecido nos bancos.

Como consultar

O Banco Central alerta que o único site para a consulta dos valores a receber é o https://valoresareceber.bcb.gov.br. É preciso acessar o site e clicar em “Consulte se tem valores a receber”. Insira os dados e clique em “Consultar”.

A orientação do BC é que, se o resultado da consulta for positivo, o usuário deve retornar ao mesmo site a partir do dia 7 de março, às 10h, quando o sistema estará aberto, para que consiga acessar o Sistema de Valores a Receber e saiba como solicitar a devolução.

Quando o sistema estiver aberto, após a consulta mostrar que há valores a receber, o cidadão deverá clicar em “Acessar o SVR” e, se não houver fila de espera, ele será direcionado para a página de login gov.br. Veja o que será necessário para o acesso:

Para acessar os valores do usuário (pessoa física) ou de pessoas falecidas, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro;

Para acessar valores de pessoa jurídica, a conta gov.br precisa ter o CNPJ a ela vinculado (qualquer tipo de vínculo, exceto Colaborador).

O usuário terá 30 minutos dentro do sistema.

Banco Central liberou consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR). Foto: Dida Sampaio/Estadão

O Banco Central também alertou que todos os serviços do SVR são totalmente gratuitos e a população não deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

O BC ainda esclarece que não envia links nem entra em contato para tratar sobre os valores a receber, nem para confirmar dados pessoais, e que o usuário não deve clicar em nenhum link suspeito recebido por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. “Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar e ela NUNCA vai pedir sua senha”, conclui o BC.