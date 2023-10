‘É lamentável os governos acharem que taxar mais a aviação é o melhor caminho’, diz diretor da Iata

CANCÚN - O diretor geral da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), Willie Walsh, criticou a possibilidade de aumento de impostos ao ser questionado sobre os impactos da reforma tributária para o setor de aviação.

“É lamentável que muitos governos ainda achem que o melhor caminho é taxar a indústria de aviação”, afirmou durante evento promovido pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta).

Walsh defende que reduzir tributos traz mais benefícios econômicos do que a receita gerada por eles. Ainda segundo o executivo, existem evidências que menores tributos reduzem custos e o preço das passagens. “Assim, mais pessoas voam e o setor se torna autossuficiente”, diz.

Para Willie Walsh, governos interessados em questões ambientais deveriam apoiar o desenvolvimento de combustível sustentável Foto: Dilara Senkaya/Reuters

Mais cedo, o diretor da Iata afirmou que o setor aéreo não demanda benefícios governamentais. “Queremos apenas que as autoridades nos deixem trabalhar”, disse. Além disso, voltou a falar que os altos custos na América Latina, incluindo com impostos, limitam a rentabilidade do setor.

Propósito ambiental

Walsh criticou ainda o argumento de que aumentar os impostos para aviação tem propósito ambiental. “Isso é uma completa falácia”, afirma.

O porta-voz avalia que aumentar os tributos pagos pelo setor aumenta o preço das passagens, reduzindo o número de passageiros. No entanto, não diminui a quantidade de voos em operação. Com isso, não há um impacto ambiental positivo.

“Não há evidência alguma para provar isso”, diz Walsh. “A melhor coisa que governos interessados em questões ambientais podem fazer é apoiar o desenvolvimento de combustível sustentável.”/A repórter viajou a convite da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta)