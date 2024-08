Dólar vai acima de R$ 5,80, com temor de recessão nos EUA; bolsas globais operam em queda

O Ibovespa, principal índice da B3, por sua vez, abriu o dia com queda expressiva, de mais de 2%. Às 10h12, apenas os papéis do Bradesco, que publicou mais cedo seu balanço do segundo trimestre, com aumento no lucro, estavam no positivo.

Esse desempenho no mercado brasileiro vai em linha com o que tem sido visto nos mercados financeiros globais. Nesta segunda, a Bolsa de Tóquio teve a maior queda de sua, em pontos, e fechou com um recuo de 12,4%. Outras bolsas asiáticas, como as de Seul e Taiwan, também tiveram baixas expressivas, acima de 8%. Na Europa, as bolsas também operavam com quedas, embora menores - na abertura, os principais mercados recuavam cerca de 2%.