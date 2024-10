Segundo comunicado emitido nesta quinta-feira, 10, pelo BC, as propostas serão aceitas até o dia 29 de novembro, e devem focar no desenvolvimento de casos de negócio para a implementação própria por meio de smart contracts (contratos inteligentes) na plataforma do projeto piloto.

Os smarts contracts, ou contratos inteligentes, consistem em programas que executam automaticamente os termos e condições de um contrato baseados no blockchain, a tecnologia de registro instantâneo, confiável e transparente de dados. Isso significa que, uma vez que o contrato é ativado, as ações acordadas (como transferências de dinheiro, registros ou qualquer outra transação) são realizadas automaticamente sem a necessidade de intermediários, reduzindo custos e aumentando a eficiência.