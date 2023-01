Edegar Pretto é indicado para presidir Conab e propõe retomada de estoques reguladores

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou o deputado estadual Edegar Pretto (PT-RS) como presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A nomeação ainda depende da aprovação do Conselho de Administração da estatal. Durante entrevista no Ministério da Economia, em Brasília, Teixeira reforçou que Pretto, que concorreu ao governo do Rio Grande do Sul nas últimas eleições, foi uma escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro afirmou que a Conab atuará como uma empresa voltada às compras públicas. “Ela que gerenciará o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), com grande papel do ponto vista de capitalização da agricultura familiar”, disse.

Um dos objetivos da Conab é tornar a agricultura familiar fornecedora do PNAE. Foto: Celso Junior/Estadão





A partir do capital de giro da agricultura familiar, de acordo com Teixeira, os produtos serão direcionados para o combate à fome do País. “O presidente Lula está fazendo um grande investimento no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). A gente quer que a agricultura familiar forneça para o programa”, completou.

O ministro ressaltou que a Conab focará em toda agricultura brasileira e terá diálogos fortes com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo ele, em conversa na quinta-feira, 5, com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, começou a ser estruturada a ideia de desenvolver uma área de inteligência agropecuária.

“(Com) capacidade de prever o tamanho da safra e os eventos climáticos para que tenhamos comida na mesa”, disse.

Estoque regulador

Após a indicação, Pretto afirmou em entrevista à imprensa que a estatal, a partir de agora, “será fortalecida”.

Segundo ele, além do papel no abastecimento e na inteligência agropecuária, a companhia deverá operar com mais eficiência na política de preço mínimo e de estoques reguladores.

“Restabeleceremos o papel da Conab no enfrentamento à fome e formaremos estoque público para estimular a produção de alimentos e também estabilizar o preço final da comida para o povo brasileiro”, afirmou.

Segundo ele, as políticas da estatal foram “abandonadas” durante o último governo. “Isso contribuiu enormemente para o aumento do preço dos produtos da cesta básica”, disse. O parlamentar afirmou que a companhia trabalhará para que trabalhadores do País não fiquem inadimplentes por conta da compra de alimentos.

Para ele, grandes e pequenos agricultores foram beneficiados com a política de estoque regulador, realizada durante os primeiros governos de Lula. “Quando os preços dos alimentos caíam muito, a Conab comprava o trigo, o arroz e o feijão... para que o agricultor que estivesse produzindo não tivesse grandes prejuízos. Da mesma forma, esses alimentos eram estocados para que, quando os preços subissem, o governo colocasse no mercado, fazendo baixar os preços”, disse.

Em virtude dos grandes desafios da estatal pela frente, o deputado reforçou que Lula “salva a companhia” ao revogar todos os atos de privatização contra a Conab.