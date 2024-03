Embate bilionário: Fazenda mira arrecadação e déficit zero, mas empresas veem empréstimo compulsório

BRASÍLIA – O ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tem um novo embate contratado: o limite à compensação de créditos tributários judiciais acima de R$ 10 milhões. A medida, que pode gerar R$ 24 bilhões extras neste ano e dar sobrevida à meta de déficit zero, vem gerando fortes críticas no setor privado – que, inclusive, já começou a judicializar o tema, como mostrou o Estadão.

PUBLICIDADE Os empresários e representantes dos setores mais atingidos afirmam que a nova regra, editada por meio de Medida Provisória (MP) e ainda pendente de aprovação pelo Congresso, impacta o planejamento das empresas e reduz a capacidade de investimento. “É o equivalente a um empréstimo compulsório. O governo diz: vou pagar com juros, mas só daqui a cinco anos”, afirma Pablo Cesário, presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca). Para a entidade, que reúne boa parte das 495 companhias atingidas pela medida, a regra cria uma arrecadação ilusória e de curto prazo para a União.

Isso porque a MP determina que as conciliações de alto valor – acima de R$ 10 milhões – passem a ser realizadas em um período mínimo de 12 a 60 meses, a depender do montante envolvido. Com essa mudança, as empresas demoram mais para usar os créditos, o que gera impacto no resultado fiscal do governo.

Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara e atual presidente do Conselho de Representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), critica medida de limitação de compensações tributárias. Foto: Dida Sampaio

“É um absurdo. Na minha visão, vai na mesma linha do que o (ex-ministro da Economia) Paulo Guedes fez com os precatórios”, destaca Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual presidente do Conselho de Representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF).

Em 2019, o Congresso aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limitou o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais da União. O texto ficou conhecido como “PEC do Calote” e acabou sendo invalidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023.

“É ruim, porque são os casos que já passaram pela Justiça – e que a Justiça mandou compensar. Um dinheiro que o contribuinte pagou de forma indevida e que o governo precisa ressarcir. Então, não é dinheiro do governo”, diz Maia.

Publicidade

Outra crítica é de que o peso do ajuste fiscal, que vem sendo feito principalmente pelo lado da receita, recairá, mais uma vez, sobre as grandes empresas. Isso porque os outros três pontos previstos na mesma MP, também com impacto sobre a arrecadação, deverão ser anulados e rediscutidos por meio de projetos de lei.

São eles: extinção de benefício tributário aos municípios, fim do programa de auxílio ao setor de eventos (Perse) e a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia (esse já retirado da MP). “Ou seja, apenas nós que vamos pagar essa conta”, diz Valéria Lima, diretora do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

Ela afirma que o Estado não pode usar o seu poder arrecadatório de forma arbitrária e que “o combinado não sai caro”, frisando que as regras do jogo devem ser respeitadas.

O setor de óleo e gás é um dos maiores recolhedores de ICMS, o principal imposto estadual. Por esse motivo, tem volumosas quantias de crédito tributário judicial fruto da Tese do Século, o julgamento do STF que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, duas contribuições federais.

Apesar disso, ainda não há um movimento de judicialização dentro do segmento em relação a esse tema – o qual já é observado em outros ramos, como, por exemplo, dentre as varejistas.

Em meio a esse embate, os tributaristas estão em alerta e vão acompanhar com lupa o andamento da MP no Congresso. “Na minha opinião, as alterações promovidas nas regras de compensação ofendem uma série de princípios constitucionais, não devendo, portanto, prosperar”, afirma Gustavo Brigagão, sócio do Brigagão, Duque Estrada Advogados.

‘Tábua de salvação’ da Fazenda

Para a Fazenda, a avaliação do tema é completamente distinta. A limitação é vista como uma forma de resguardar a arrecadação federal diante de um aumento vertiginoso no uso desses créditos judiciais, como escreveu o ministro Haddad na justificativa da MP, em dezembro de 2023.

Publicidade

“A partir do ano de 2019, os créditos judiciais têm representado 38% dos créditos utilizados em compensações realizadas por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação. No período de 2005 a 2018, esse percentual era de 5%”, destaca o documento.

A estimativa, segundo a equipe econômica, é de que 90% dos créditos judiciais utilizados em compensação sejam relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo dos tributos federais – ou seja, ligados à Tese do Século.

Publicidade

Isso porque o STF autorizou o pagamento de parte dos precatórios fora dos limites do novo arcabouço fiscal e da meta de resultado primário (saldo entre receitas e despesas, sem contar os juros da dívida) até 2026, último ano do governo Lula. Ou seja, seria uma dupla ajuda orçamentária: pelo lado da receita, que ficará maior, e pelo lado gasto, que será feito fora das regras fiscais.

Procurados, Ministério da Fazenda, Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), não se manifestaram.