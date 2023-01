Alckmin recebe pedidos de empresários para retomar protagonismo da indústria; veja lista

BRASÍLIA - Antes mesmo da posse de Geraldo Alckmin como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) cobrou uma política efetiva para o País com a apresentação de um plano de retomada do antigo protagonismo industrial para os primeiros 100 dias de governo.

A proposta com novas e velhas demandas, que inclui até mesmo sugestão de textos legais, recomenda que, para a nova política ter sucesso, será preciso ter uma governança centrada na Presidência da República, com a participação do setor privado na definição de metas e estratégias. Ao novo ministério, caberia a coordenação da sua implementação, monitoramento e avaliação.

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, durante a cerimônia de transmissão de posse do Ministério da Indústria e Comércio Foto: Wilton Junior/Estadão

A indústria insiste na necessidade de mudança no licenciamento ambiental para garantir que este instrumento não apenas promova a conservação do meio ambiente, mas também assegure as condições ao desenvolvimento socioeconômico. Tema sensível para os ambientalistas do novo governo, mas que Alckmin e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, prometem azeitar as relações. Marina fez um importante aceno e disse que o discurso de posse do vice foi “impecável”.

A entidade marcou posição sobre a reforma tributária e escolheu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110, que já tramita no Senado. Entre outros pontos, o texto cria um imposto (IVA) dual, para unificar os tributos federais, estaduais e municipais que incidem principalmente sobre o consumo e bens e serviços em dois novos impostos.

Do lado dos benefícios, a CNI também pede o aumento do incentivo tributário criado para incentivar as exportações de produtos manufaturados, o Reintegra, criado em 2011, no governo Dilma Rousseff, para 3% em 2023 e 7,4% em 2024. Até que seja aprovada a compensação automática de créditos tributários obtidos pelas empresas com as suas exportações, uma demanda histórica. O Reintegra é considerado um programa caro pelos técnicos da área econômica, mas de muito interesse para a indústria.

Outra demanda antiga que foi apresentada é o estímulo ao investimento via a chamada depreciação acelerada de bens de capital. Atualmente, uma empresa pode deduzir do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o valor do investimento em máquinas e equipamentos. Entretanto, essa dedução é parcelada e pode levar até 20 anos, dependendo da máquina ou equipamento comprado.

A CNI também cobra mais estímulo à inovação via o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e revisão em novas bases do sistema de garantias.

Na véspera da posse, Alckmin foi até a sede da CNI, em Brasília, onde ficou quase três horas em reuniões com o presidente da entidade, Robson Andrade, que será substituído no cargo por Antônio Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias da Bahia. Ao todo, o plano conta com 14 prioridades e 18 propostas apresentadas com o texto legal.

Os industriais também cobraram que o governo Lula crie uma estrutura governamental para apoiar o processo de entrada do Brasil na OCDE, que não é de interesse de setores do governo. A decisão de continuar ou não o processo será feita pelo Lula, como informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

As sinalizações dadas por Alckmin no seu discurso de posse foram bem recebidas pela indústria. Para o economista-chefe da Federação Nacional das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Igor Rocha, o discurso foi positivo e alinhado com uma agenda moderna de competitividade para o setor industrial. “Alckmin tem uma ótima articulação com o setor produtivo e sua fala vai de encontro aos anseios da indústria. Tanto a prioridade da reforma tributária, quanto a agenda da sustentabilidade, destacadas em sua fala, são pilares fundamentais para potencializar investimentos no setor”, afirmou Rocha

CNI propõe prioridades para primeiros 100 dias

Implementar uma política industrial

Reforma tributária

Estimular o investimento por meio da depreciação acelerada

Estimular a inovação

Recriar o sistema de financiamento e garantia às exportações

Elaborar a NDC e criar o mercado de carbono

Revitalizar o Reintegra

Estabelecer o BNDES como promotor da reindustrialização

Dar continuidade à acessão do Brasil à OCDE

Promover a desconcentração e a competição no mercado de gás natural

Acelerar a integração nacional do Brasil

Ampliar o prazo de pagamento de tributos federais

Modernizar o licenciamento ambiental

Garantir a autonomia financeira do INPI