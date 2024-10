A etapa de prova de títulos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também conhecido por “Enem dos concursos”, começa nesta quarta-feira, 9. Candidatos habilitados devem enviar os documentos comprovatórios de titulação e experiência profissional até a quinta-feira, 10. Estão excluídos desse prazo os candidatos do bloco 4, que teve a divulgação dos resultados suspensa pela Justiça.

Entrada de candidatos para provas do Concurso Nacional Unificado na Faculdade Unip, em São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

A documentação deverá ser enviada pela área do candidato, no site do CPNU, no mesmo endereço da inscrição do concurso. A Fundação Cesgranrio, organizadora do CNU, informará os 45.082 candidatos que estão habilitados para essa etapa no extrato do resultado, no campo situação no cargo, e também por e-mail e WhatsApp.

PUBLICIDADE O envio de documentos comprovatórios deve ser feito por todos os candidatos que foram convocados para a prova de títulos, tanto aqueles dos blocos de nível superior quanto do bloco 8, de nível médio. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos destaca que os candidatos devem enviar os títulos para cada cargo habilitado, conforme os termos dos editais. Apenas os títulos previstos no quadro de atribuição de pontos serão levados em conta.

Etapa é classificatória

A prova de títulos do concurso é classificatória. Isso quer dizer que a classificação do candidato pode mudar com a pontuação obtida na etapa. Caso o candidato não envie a documentação dentro do prazo, receberá nota zero nesta fase. A pontuação máxima na avaliação de títulos é 10 pontos.

Porém, o Ministério explica que a ausência de títulos não desclassifica o candidato e que as notas das etapas anteriores são mantidas.

Como enviar os documentos?

Os títulos deverão ser enviados via upload da imagem do documento original ou da cópia autenticada em cartório, frente e verso, conforme as orientações dos editais do CPNU, aponta o Ministério. Os formatos aceitos são PDF, JPEG e JPG, com tamanho máximo de 2MB.

Publicidade

É importante conferir os documentos antes do envio, já que após a conclusão da etapa não será possível realizar qualquer alteração.

Qual o prazo do envio de documentos da prova de títulos?

O prazo inicia às 10h do dia 9 de outubro, quarta-feira, e termina às 23h59 do dia 10, quinta-feira.

Resultados do CPNU estão disponíveis

As notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação do concurso estão disponíveis na área do candidato. Foram divulgadas as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7, de nível superior, e 8, de nível médio.

Candidatos podem pedir a revisão das notas das provas discursivas ou da redação até esta quarta-feira, 9, no menu “Interposição de recursos”.

Por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa. Assim, candidatos ao bloco 4 deverão aguardar para realizar o envio dos documentos comprovatórios da prova de títulos, orienta o Ministério.