Desde as 10h desta terça-feira, 8, os candidatos que concorrem as 6.640 vagas para trabalhar em órgãos do governo federal podem acessar o resultado das notas das provas do Concurso Nacional Unificado, chamado popularmente de ‘Enem dos Concursos’. Até o dia 21 de novembro, serão vários anúncios, porém, dois deles têm prazos que vencem nesta semana.

Segundo o cronograma divulgado pelo Ministério da Gestão em Serviços Públicos, que promove o concurso, a partir desta terça-feira, 8, começa a valer o prazo para pedidos de eventuais revisões de notas da prova discursiva. Quem quiser contestar deverá fazê-lo até a quarta-feira, 9. Além disso, os candidatos que devem enviar títulos terão apenas até quinta-feira, 10, para o fazer.

Entrada de candidatos para provas do Concurso Nacional Unificado; provas ocorreram em agosto Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE As notas divulgadas nesta terça são dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 (nível superior) e 8 (nível médio). Por determinação judicial, os resultados do bloco 4 estão suspensos. Isso ocorreu devido a uma decisão da 14ª Vara do Distrito Federal, que atendeu a uma contestação de um suposto vazamento das provas do bloco. Segundo o Ministério da Gestão, o governo federal recorrerá da decisão da Justiça. O CNU oferece 6.640 vagas em 21 órgãos diferentes. A prova foi realizada no dia 18 de agosto. Das 2,1 milhões de pessoas inscritas, 970.037 compareceram, uma abstenção de 54,12%.

Confira abaixo o cronograma do concurso.