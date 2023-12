Energia eólica em alto-mar enfrenta problemas nos EUA, e projetos podem nunca sair do papel

THE NEW YORK TIMES - Há alguns anos, o interesse pela energia eólica offshore, em alto-mar, era tão grande que os desenvolvedores propuseram gastar dezenas de bilhões de dólares para instalar centenas de turbinas do tamanho de arranha-céus no Oceano Atlântico, do Maine à Virgínia. No entanto, vários desses projetos foram recentemente à falência depois que os executivos calcularam mal o impacto que a pandemia e o aumento das taxas de juros teriam sobre as cadeias de suprimentos.

O setor encontrou muito mais dificuldades para fabricar, transportar e montar turbinas eólicas do que esperava. Apenas cerca de duas dúzias de turbinas foram instaladas nas águas dos EUA, em comparação com mais de 6 mil na Europa, que vem construindo parques eólicos offshore há décadas.

Leia também

Como resultado, o custo da energia eólica offshore será maior do que o previsto e seus benefícios climáticos e econômicos chegarão, em alguns casos, anos depois do esperado.

Alguns parques eólicos podem sofrer atrasos. Outros talvez nunca sejam construídos.

Turbinas eólicas perto de Block Island, de propriedade da Orsted, empresa dinamarquesa. Há muito tempo, a Costa Leste é considerada local privilegiado para projetos eólicos offshore porque a água é relativamente rasa Foto: Chang W. Lee/The New York Times

Até o momento, os Estados do Leste concederam contratos para a construção de cerca de duas dúzias de parques eólicos offshore com 21 gigawatts (GW) de capacidade elétrica, ou o suficiente para atender às necessidades de mais de 6 milhões de residências. Mas os desenvolvedores cancelaram ou pediram para renegociar as tarifas de quase metade dessa capacidade.

Os analistas estão diminuindo as expectativas: cerca de 15 GW de energia eólica offshore serão instalados até 2030, de acordo com a BloombergNEF, um braço de pesquisa da empresa de dados e informações financeiras de Michael Bloomberg. Esse número é cerca de um terço menor do que o previsto em junho. A Europa já instalou cerca de 32 GW de capacidade eólica offshore.

Continua após a publicidade

A Orsted, empresa dinamarquesa que construiu cerca de duas dúzias de parques eólicos offshore, principalmente na Europa, cancelou dois conjuntos gigantescos planejados para as águas de Nova Jersey e está reconsiderando outros dois destinados a atender Nova York e Maryland. A empresa disse que estaria dando baixa em até US$ 5,6 bilhões. A BP, que pagou US$ 1,1 bilhão por uma participação de 50% no portfólio eólico offshore da empresa norueguesa de energia Equinor nos EUA em 2020, recentemente deu baixa em US$ 540 milhões de seu investimento.

Estados como Nova York e Massachusetts estão se esforçando para salvar projetos - e parecem estar reconhecendo que precisarão pagar preços mais altos do que esperavam pela eletricidade gerada pelas turbinas offshore.

“O mercado eólico offshore dos EUA ainda está engatinhando, e alguns Estados podem ter tentado correr antes de conseguir andar”, disse Atin Jain, associado sênior da BloombergNEF. “Agora eles estão se tornando mais realistas sobre os desafios enfrentados pelos desenvolvedores, e isso ajudará no longo prazo.”

A Costa Leste há muito tempo é considerada um local privilegiado para a energia eólica offshore. Muito parecidas com as do Mar do Norte, suas águas são relativamente rasas, ideais para turbinas. Os Estados do nordeste também estabeleceram metas ambiciosas de energia renovável para combater a mudança climática, mas geralmente é caro e difícil transportar energia eólica ou solar para cidades e subúrbios costeiros com densidade populacional alta.

O navio Charybdis, em construção em Brownsville, Texas. A Dominion Energy, uma empresa de serviços públicos com sede na Virgínia, está construindo o navio para transportar componentes de turbinas eólicas para o mar Foto: Brandon Thibodeaux/The New York Times

A falta de outras opções viáveis para limpar as redes elétricas no Nordeste explica por que nenhum dos Estados, nem o presidente Biden, desistiram de suas metas grandiosas para a energia eólica offshore.

Em uma entrevista, Ali Zaidi, consultor nacional de Biden para o clima, destacou os grandes projetos offshore em andamento em Massachusetts, Nova York e Virgínia, observando que o setor havia crescido rapidamente desde o início, há três anos. O governo planeja concluir as análises federais de pelo menos 16 parques eólicos offshore até 2025, cada um deles capaz de fornecer energia a centenas de milhares de residências.

Continua após a publicidade

“Há projetos que estão enfrentando turbulência, e isso não é trivial”, disse Zaidi. “Mas não é o suficiente para nos impedir de avançar em um progresso significativo.”

Os executivos da área de energia afirmam que o setor está aprendendo com seus erros e fazendo investimentos que devem compensar nos próximos anos. A Dominion Energy, uma grande empresa de serviços públicos sediada na Virgínia, está avançando com um enorme parque eólico e está gastando US$ 625 milhões no primeiro navio construído nos EUA capaz de transportar para o mar as pás de mais de 300 pés de comprimento e outros componentes das turbinas eólicas.

“Precisávamos ter confiança em nosso cronograma”, disse Robert Blue, executivo-chefe da Dominion. “Uma maneira de ter confiança é ter um navio”, acrescentou.

‘O mundo parecia totalmente diferente’

A Orsted, a principal desenvolvedora de energia eólica offshore do mundo, ganhou força nos Estados Unidos ao comprar uma empresa de Rhode Island chamada Deepwater Wind por US$ 510 milhões em 2018. A Deepwater tinha o único parque eólico offshore em operação nos EUA e tinha um portfólio de projetos propostos.

Era uma época de grande expectativa. Os desenvolvedores estavam ansiosos para entrar em um novo mercado e se apressaram em assinar contratos para fornecer eletricidade de matrizes offshore em desenvolvimento a taxas que pressupunham pouca ou nenhuma inflação. Eles não esperavam muita turbulência.

Continua após a publicidade

Essa acabou sendo uma aposta ruim. Durante o governo do ex-presidente Donald J. Trump, um crítico de longa data das turbinas eólicas, o governo federal atrasou as licenças. Em seguida, a pandemia destruiu as cadeias de suprimentos, tornando as peças mais caras. Mais tarde, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) aumentou drasticamente as taxas de juros para controlar a inflação, elevando os custos dos empréstimos.

Agora as empresas estavam presas à perspectiva de construir projetos multibilionários para fornecer energia a preços que não faziam mais sentido.

Propulsores para o navio Charybdis. Dominion está gastando US$ 625 milhões para construir o navio de 472 pés de comprimento Foto: Brandon Thibodeaux/The New York Times

“O mundo parecia totalmente diferente”, disse Mads Nipper, executivo-chefe da Orsted, no mês passado, referindo-se a 2018 e 2019, quando a empresa ganhou um contrato para construir o primeiro dos dois projetos de Nova Jersey, o Ocean Wind 1, que desde então foi descartado.

Um golpe final, disse Nipper, veio nos últimos meses, quando ficou claro que um navio que a companhia havia reservado para instalar as fundações que ancoram as enormes turbinas no fundo do mar em 2024 não chegaria na data prevista. Esse contratempo ameaçava aumentos de custos potencialmente enormes.

Em vez disso, a empresa foi embora, mas já havia acumulado grandes prejuízos.

“Duvido muito que a empresa venha a recuperar o que pensávamos” há dois ou três anos, disse Anders Schelde, diretor financeiro da AkademikerPension, um fundo de pensão dinamarquês.

Continua após a publicidade

Como outras empresas, a Orsted está agora se concentrando em seus negócios mais promissores nos EUA, enquanto tenta renegociar ou arquivar outros.

“Os desenvolvedores terão que escolher quais projetos são viáveis e quais não são e proceder de acordo”, disse Eamon Nolan, sócio do escritório de advocacia Vinson & Elkins, especializado em energia.

As seções da torre da turbina em New London, Connecticut, serão transportadas verticalmente para o local do parque eólico de South Fork. A Orsted recentemente começou a produzir energia para Long Island a partir desse modesto parque Foto: Joe Buglewicz/The New York Times

A Orsted recentemente começou a produzir eletricidade para Long Island a partir de uma modesta fazenda chamada South Fork Wind, e a empresa está avançando no desenvolvimento do Revolution Wind, um projeto de US$ 4 bilhões que fornecerá energia para Rhode Island e Connecticut. Mas a empresa ainda está decidindo como proceder com um projeto diferente em Nova York, chamado Sunrise Wind, que pode não ser mais economicamente viável de acordo com seu contrato anterior.

Os legisladores também estão tentando salvar projetos. Massachusetts e Connecticut agora permitem que os contratos para novos projetos eólicos offshore sejam ajustados para qualquer inflação que ocorra antes do início da construção.

Os Estados também estão se preparando para preços mais altos. Em um leilão realizado por Nova York em outubro, as três empresas vencedoras ofereceram a venda de energia para empresas de serviços públicos a taxas que eram aproximadamente um terço mais altas do que as concedidas anteriormente.

A governadora democrata Kathy Hochul, de Nova York, também anunciou outro leilão acelerado para a energia eólica offshore no próximo ano, uma medida que poderia permitir que os desenvolvedores de quatro projetos problemáticos, incluindo o Sunrise Wind, fizessem uma nova licitação com preços de energia mais altos.

Continua após a publicidade

“Não é que as pessoas tenham dito: ‘Estamos abandonando esses leilões’”, disse Deepa Venkateswaran, analista da Bernstein, uma empresa de pesquisa. “Mas elas estão exigindo preços muito mais altos, exigindo uma proteção muito maior.”

O setor também enfrenta o problema do ovo ou da galinha: um dos motivos pelos quais os projetos eólicos offshore são caros é que os Estados Unidos não têm uma cadeia de suprimentos doméstica robusta. Mas os fabricantes não podem justificar a construção de grandes fábricas se não souberem se haverá demanda suficiente.

“Quando há muitos cancelamentos de projetos, isso enfraquece o caso da fabricação nacional”, disse Josh Irwin, vice-presidente sênior de vendas offshore da Vestas, empresa dinamarquesa que é a maior fabricante de turbinas do mundo. “Ainda estamos no modo de esperar para ver.”

A Dominion está tentando eliminar parte da incerteza com seu novo navio, Charybdis, cujo nome é uma homenagem a um mítico monstro marinho grego. Embora esteja meses atrasado e custe à empresa cerca de 25% a mais do que o previsto, os executivos disseram que a embarcação de 472 pés de comprimento acabará economizando tempo e dinheiro para a empresa.

Isso se deve ao fato de que uma lei federal de longa data, a Jones Act, exige que somente navios construídos, de propriedade e com equipe nacionais possam operar em águas dos EUA.

“Isso não resolverá todos os problemas, mas é um começo para mostrar um caminho para embarcações construídas nos EUA”, disse Lars T. Pedersen, executivo-chefe da Vineyard Offshore, que está desenvolvendo projetos em Massachusetts, Nova York e Califórnia.

O Charybdis poderá transportar de quatro a oito componentes de turbinas eólicas de uma só vez, dependendo do tamanho das peças. O guindaste do navio pode levantar 2.200 toneladas - aproximadamente o peso de seis jatos Boeing 747.

Continua após a publicidade

A Dominion disse que o navio permitiria a montagem de uma turbina por dia assim que as instalações começassem no projeto de 176 turbinas da empresa. Isso seria uma grande melhoria em relação a um projeto piloto que a Dominion realizou em 2020, quando a empresa passou um ano instalando duas turbinas offshore. Por causa da Jones Act, a empresa usou navios europeus que operou a partir de um porto na Nova Escócia, a mais de 800 milhas de distância, atrasando o projeto.

Essa experiência ajudou a convencer os executivos da Dominion de que precisavam de um navio em conformidade com a Jones Act que pudesse operar a partir de portos dos EUA.

O Charybdis, que está sendo construído em Brownsville, Texas, está cerca de 70% concluído, e a Dominion espera tê-lo disponível para o projeto Revolution Wind da Orsted, próximo à costa de Connecticut. O navio seria então transferido para o projeto da Dominion, que a empresa espera concluir até o final de 2026.

“Não estamos tentando bater recordes”, disse o Sr. Blue, executivo-chefe da Dominion. “O que estamos tentando fazer é fornecer energia confiável, acessível e cada vez mais limpa.”

“Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.”