Energia solar avança em SP, mas custo de painéis solares ainda é entrave; veja preços

A instalação de painéis fotovoltaicos, que captam luz solar e a transformam em energia elétrica, aumentou na cidade de São Paulo em 2024, chegando a 14,5 mil residências com telhados solares, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). No Estado de São Paulo, o número chega a 1,9 milhão, com 400 mil novas instalações feitas entre janeiro e setembro deste ano. No País, entre as 95 milhões de moradias, 4% têm telhados solares.

Apenas neste ano, foram realizadas 2,2 mil novas instalações desses painéis na capital paulista. Apesar do avanço, o número ainda é pequeno, sendo apenas uma fração, por exemplo, das mais de 3 milhões de residências que ficaram sem luz no último apagão no município, no começo de outubro.

Segundo especialistas, o custo da implementação de painéis solares se tornou mais acessível do que era na década passada, e as possibilidades de financiamento também aumentaram. O Banco Votorantim, por exemplo, tem um site para estimar custos e contratar a instalação da infraestrutura de energia solar para residências. O valor pode ser parcelado em até mais de 80 meses (seis anos e meio).

Energia solar pode reduzir conta de luz de casas, prédios residenciais e corporativos Foto: DAYSE MARIA / ESTADÃO

PUBLICIDADE Em uma estimativa para uma conta de consumo em São Paulo de R$ 250 mensais, o custo da instalação dos painéis solares seria de R$ 15,5 mil. O valor pode ser consultado, mediante cadastro, no site (meufinanciamentosolar.com.br). Ao adicionar a bateria, que armazena a energia captada, o custo sobe entre R$ 15 mil e R$ 18 mil. Ou seja, o custo da instalação completa sairia entre R$ 30,5 mil e R$ 33 mil. Esses produtos são vendidos atualmente por empresas brasileiras, como a Intelbras e a Eternit. A Eternit tenta uma abordagem diferente, integrando um pequeno painel solar às telhas, facilitando a instalação em casas ou galpões.

Na estimativa de Ricardo Ruther, coordenador do grupo de pesquisa estratégica em energia solar da UFSC, são necessários painéis solares em uma área de 50 metros quadrados para gerar 500 kWh por mês para abastecer uma residência com quatro pessoas.

O presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk, diz que o momento é ideal para a instalação de painéis fotovoltaicos e baterias por causa de uma queda de preços que ocorreu na China no último ano, e que não deve durar muito tempo. Segundo ele, a diminuição do preço está ligada à crise do setor imobiliário que a China vem enfrentando. A economia na conta de energia, diz, pode chegar a 90%.

Para Ruther, a conta que deve ser feita é do retorno do valor investido, uma vez que, passada a etapa inicial de custos, os painéis solares passarão a gerar energia gratuitamente para as residências. Segundo o especialista, a durabilidade de um painel fotovoltaico é atualmente de 30 anos, com garantia de fábrica, enquanto o investimento feito na instalação tende a se pagar em quatro anos, com a redução do valor da conta de energia tradicional.