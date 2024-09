‘O Brasil está vivendo um golpe em câmera lenta com as ações do STF’, diz cientista político

O que eu disse naquele momento, naquele meu feeling, pelo que eu observo do desempenho das despesas do mês a mês, que eu não enxergava uma pressão tão elevada do ponto de vista de bloqueios. O “não elevado” significa algo mais próximo de R$ 5 bilhões do que de R$ 10 bilhões. Era o feeling que eu tinha e que nós vamos verificar aí na sexta-feira, vai ficar público. Assim como quando eu falo que tem frustração (de receitas), tem de outro lado medidas que estão correspondendo mais. Mas tem outras cartas na manga. Enxergo que nós estamos caminhando para o cumprimento da meta, ainda que mais próximo do limite inferior, nós vamos cumprir. Quando eu falei da despesa, isso cabe aos órgãos respectivos, mas não parece que tem algo no horizonte que seja tão relevante neste momento. Continuo na minha aposta em torno que não é algo tão relevante e necessário para se adicionar de contenção em despesas.

A cada relatório o governo é obrigado a rever gastos com a Previdência e sempre diz que a despesa não está subestimada. Essas pressões não mostram o contrário?

Acho que, em termos de projeções, no geral, nós temos acertando muito mais do que o mercado no que tange tanto as projeções econômicas quanto ao fiscal. Na questão da Previdência e BPC, observou-se, sim, neste ano, uma dinâmica que surpreendeu, até mesmo o mercado. Mas está sendo feito um trabalho sobre isso.