O que está acontecendo na economia brasileira? O economista global do Citi, Robert Sockin, tem se feito essa pergunta diante das surpresas de crescimento do País, mas ainda não tem a resposta. Ele pensa que o cenário, no entanto, indica que a economia do Brasil é capaz de crescer com uma taxa de juros mais alta. “Esperamos vários aumentos de taxas nos próximos meses por parte do Banco Central do Brasil, provavelmente algo em torno de 100 pontos base no total (1 ponto porcentual)”, afirmou Sockin, em entrevista ao Estadão. “Parece que a economia simplesmente tem uma taxa de juros natural mais alta. Parece que o País tem sido capaz de crescer com taxas de juros muito altas, o que sugere que, para moderar a economia, as taxas de juros provavelmente terão de ser mais altas, o que é bastante impressionante”, afirmou.

A alta nos juros esperada no Brasil, segundo ele, será uma exceção ao que se vê em outros lugares do mundo. Nos países desenvolvidos, o economista diz que há um deslocamento da preocupação dos bancos centrais, antes voltada para a inflação, para a desaceleração do crescimento. “Estamos no meio de um ciclo de corte de taxas globais, e acho que isso é porque o risco de queda do crescimento aumentou e o risco de alta da inflação diminuiu”, afirma.

Segundo ele, outros países emergentes tendem a cortar também os juros conforme o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) liderar esse movimento. Ele espera um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros americana na reunião do Fed desta semana.