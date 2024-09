No segundo trimestre, a taxa de investimento marcou 16,8% do PIB, resultado acima dos 16,4% observados no mesmo período de 2023. A taxa de poupança recuou para 16% do PIB, menos do que os 16,8% do segundo trimestre do ano passado.

A economia tem se beneficiado de um relevante impulso fiscal, com aumento real do salário mínimo, antecipação do 13º salários de aposentados e pagamento de precatórios no início do ano. É um estímulo que se soma à resiliência do mercado de trabalho - a taxa de desemprego caiu a 6,8% em julho e renda do trabalhador tem crescido.

“A demanda doméstica vem tendo um protagonismo no crescimento do PIB”, afirma Tatiana Pinheiro, economista-chefe de Brasil da Galapagos Capital. “Essa demanda é explicada pela política fiscal, com reajuste do mínimo, pagamento dos precatórios em atraso. No segundo trimestre, a economia realmente pegou, com crescimento do salário acima da inflação e a taxa de desemprego caindo.”

Também contribuiu para o resultado positivo o ciclo da queda da taxa básica de juros. Entre agosto do ano passado e maio de 2024, a Selic recuou de 13,75% ao ano para 10,50%. A queda dos juros contribui para tornar os empréstimos para famílias e empresas mais baratos.