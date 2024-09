BRASÍLIA - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, avalia que a agenda de revisão estrutural dos gastos precisa levar em conta o tempo e a vontade da política. Ambos, em sua avaliação, não são favoráveis em 2024 devido às eleições municipais e à necessidade de se concluir a regulamentação da reforma tributária.

“Neste momento, não há vontade política, e não é do presidente Lula. Ficam falando: ‘ah, esse governo, esse governo’. Mas, a partir do momento em que as medidas estruturantes do lado da revisão de gastos dependem, em sua maioria, de mudanças legislativas, não se pode colocar no colo só do Executivo o não querer. Se ele (presidente Lula) não quisesse, já tinha me tirado daqui há muito tempo”, afirmou Tebet, em entrevista ao Estadão.

Ela prevê que esse cenário estará mais favorável no primeiro semestre de 2025, quando pretende angariar apoio dentro do Congresso, via debates em comissões e conversas com lideranças. As alterações pela ótica da despesa, se aprovadas, só teriam impacto mais relevante no Orçamento de 2026, o último do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).