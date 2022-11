‘Estadão’ ganha prêmio SAE de Jornalismo na categoria Mídia Eletrônica

Publicidade

Reportagem publicada pelo Estadão recebeu nesta sexta-feira, 25, o Prêmio SAE de Jornalismo na categoria Mídia Eletrônica. Em sua 16º edição, o prêmio contempla reportagens que envolvam o tema da tecnologia da mobilidade nos modais automotivo, aéreo, ferroviário e naval.

A reportagem “Reciclagem de carros ganha nova roupagem com startups”, de Cleide Silva, foi a premiada na categoria Mídia Eletrônica. “Setor de transporte busca tecnologias além do motor elétrico para zerar emissões”, de Luciana Dyniewicz, com colaboração de Cleide Silva, recebeu menção honrosa.

Leia a reportagem vencedora: Reciclagem de carros ganha nova roupagem com atuação de startups Tecnologias inéditas ajudam a reaproveitar maior número de peças dos veículos

Essa mesma matéria sobre motores elétricos já havia sido reconhecida neste mês pelo Prêmio CNT de Jornalismo 2022, na categoria Meio Ambiente e Transporte. A Confederação Nacional dos Transportes também premiou a reportagem “A licitação superfaturada de ônibus escolares do FNDE”, de André Shalders, na categoria Impresso.

Disseminar a tecnologia da mobilidade

Segundo a SAE, associação criada para disseminar a tecnologia e o progresso da mobilidade, afirma que a premiação é um reconhecimento aos profissionais que publicam reportagens que tratam de temas relativos à tecnologia da mobilidade em áreas como mineração, agronegócio, energia (combustão, elétrico e hidrogênio), mobilidade humana, rodoviária e urbana, sistemas autônomos e sustentabilidade.

Leia a reportagem que recebeu Menção Honrosa: Setor de transporte busca tecnologias além do motor elétrico para zerar emissões Hidrogênio verde, células de combustível e biocombustíveis estão entre as opções analisadas por diferentes indústrias, mas os desafios ainda são grandes

Na quinta-feira, 24, o caderno e o portal Mobilidade foi premiado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) como Mídia do Ano na categoria Mídia Especializada. Segundo a entidade, “este prêmio é conferido anualmente a veículos e empreendimentos de mídia que se destacaram em sua esfera de atuação”.