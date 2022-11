Estée Lauder anuncia acordo para comprar marca Tom Ford por US$ 2,8 bilhões

Publicidade

A Estée Lauder Cos. está adquirindo a casa de luxo Tom Ford em um negócio avaliado em US$ 2,8 bilhões (cerca de R$ 14,9 bilhões), marcando a maior aquisição da empresa de beleza até agora. Como parte do acordo anunciado na terça-feira, 15, o Grupo Ermenegildo Zegna e a Marcolin entrarão em acordos de licença de longo prazo com o setor de moda da Tom Ford e com a Tom Ford Eyewear, de óculos, respectivamente.

Enquanto a Estée Lauder afirmou que o acordo avalia o empreendimento total em US$ 2,8 bilhões, a empresa de beleza com sede em Nova York deve pagar cerca de US$ 2,3 bilhões, após um pagamento de US$ 250 milhões da fabricante italiana de óculos Marcolin. A Estée Lauder disse que pretende financiar a aquisição por meio de uma combinação de caixa, dívida e US$ 300 milhões em pagamentos diferidos aos vendedores com vencimento a partir de julho de 2025.

Leia também Fusões e aquisições em shoppings centers estão mais fortes, diz presidente do Iguatemi

A compra, sujeita a aprovações regulatórias, deve ser fechada no primeiro semestre de 2023.

A Estée Lauder introduziu sua linha Tom Ford Beauty em 2006. No ano fiscal da Estée Lauder que terminou em 30 de junho, as vendas líquidas da marca cresceram quase 25% em comparação com o ano anterior. A empresa de beleza disse que nos próximos anos espera que a linha de beleza gere vendas líquidas de US$ 1 bilhão.

Tom Ford; atual CEO da Tom Ford International, Ford continuará na companhia em cargo criativo até o final de 2023, enquanto o chairman Domenico De Sole permanecerá como consultor durante o mesmo período. Foto: Krista Schlueter/The New York Times

“Esta aquisição estratégica abrirá novas oportunidades e fortalecerá nossos planos de crescimento para a Tom Ford Beauty”, disse Fabrizio Freda, presidente e CEO da Estée Lauder em um comunicado. “Também ajudará ainda mais a nos impulsionar na promissora categoria de beleza de luxo a longo prazo, enquanto reafirmamos nosso compromisso de ser o líder puro em beleza de prestígio global.” / ASSOCIATED PRESS