EUA encerram ciclo de alta e mantêm juros no intervalo de 5% a 5,25% ao ano

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou em decisão unânime nesta quarta-feira, 14, que manteve a sua Fed Funds, a taxa básica de juros americana, em 5% e 5,25% ao ano, seguindo a expectativa do mercado financeiro, que apostava na pausa no ciclo de alta de juros.

A decisão anunciada pelo Fed foi a primeira de manutenção da taxa básica de juros desde março de 2022, quando a instituição deu início ao ciclo. Ao todo, o Fomc, comitê de política monetária do Federal Reserve, aumentou a taxa em cinco pontos percentuais na taxa básica de juros americana em dez reuniões seguidas.

“Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica segue crescendo em ritmo modestoritmo. Os ganhos de empregos foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceubaixo. A inflação continua elevada”, afirma o comunicado que acompanha a decisão do Fed.

O comunicado oficial do Federal Reserve ainda apontou que mantendo a faixa estável, o Comitê consegue avaliar informações adicionais da economia americana, além de entender as suas implicações para a política monetária.

O comunicado ainda afirma que a extensão da política que o Fed adotou desde 2022 é apropriada para diminuir a inflação ao longo do tempo, permitindo que a taxa básica de juros retorne para o patamar de 2%, mas sem trazer estragos para a economia. “Não teremos condições para um mercado de trabalho sustentável com a inflação elevada”, afirmou o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Além do anúncio da taxa, o Federal Reserve divulgou também as projeções do colegiado (dot plot), com previsão de juros na faixa de 5,6% ao final de 2023. Considerando o anúncio, há a possibilidade do Fed realizar mais dois ajustes de 25 pontos-base na taxa. Ao final de 2024, a projeção é de juros em 4,6% e de 3,4% em 2025.

Fed não quer “errar demais”

Em seu discurso, Powell afirmou que a pausa no ciclo de altas de juros agora diminui as chances do Federal Reserve errar por “apertar demais”, destacando que essa é uma chance da instituição analisar a situação econômica dos Estados Unidos com atenção. “Quando conseguirmos ver a inflação suavizando, saberemos que o aperto está funcionando.”

O presidente ainda alertou que, a despeito de sinais de desinflação em alguns setores da economia dos Estados Unidos, ainda há riscos de alta para a inflação do país. O processo para conter o custo de vida dos americanos será gradual, avaliou, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira.

“Sempre dissemos e acreditamos que o processo de redução da inflação será gradual, levará algum tempo”, afirmou Powell, ao ser sabatinado por jornalistas na sede do BC dos EUA, em Washington DC.

De acordo com ele, o BC dos EUA busca uma “evidência digna de crédito” de que inflação passou o pico e está caindo. Ao comentar o ambiente atual, afirmou que as cadeias de produção continuam a melhorar, que vários indicadores sugerem relaxamento no mercado de trabalho, mas que há apenas sinais iniciais de perda de fôlego da inflação em serviços.

Powell, no entanto, não descartou novos aumentos, afirmando que as decisões do Fed vão continuar se ajustando à atividade econômica.