THE NEW YORK TIMES - Nas profundezas da pandemia, quando as cadeias de suprimentos globais se retraíram e o custo do envio de um contêiner para a China aumentou quase 20 vezes, Marco Villarreal viu uma oportunidade.

Em 2021, Villarreal renunciou ao cargo de diretor geral da Caterpillar no México e começou a cultivar laços com empresas que buscavam transferir a fabricação da China para o México. Ele encontrou um cliente na Hisun, uma produtora chinesa de veículos para todos os tipos de terreno, que contratou Villarreal para estabelecer uma fábrica de US$ 152 milhões em Saltillo, um polo industrial no norte do México. Villarreal disse que as empresas estrangeiras, especialmente aquelas que buscam vender na América do Norte, viram o México como uma alternativa viável à China por vários motivos, inclusive as tensões comerciais latentes entre os Estados Unidos e a China. "As estrelas estão se alinhando para o México", disse ele.

México passou a ser visto como bom lugar para produção industrial por empresas americanas Foto: José Pazos / EFE

Novos dados divulgados na quarta-feira, 7, mostraram que o México ultrapassou a China e se tornou a principal fonte de importações oficiais dos Estados Unidos pela primeira vez em 20 anos - uma mudança significativa que destaca como as tensões crescentes entre Washington e Pequim estão alterando os fluxos comerciais.

O déficit comercial dos Estados Unidos com a China diminuiu significativamente no ano passado, com as importações de mercadorias do país caindo 20%, para US$ 427,2 bilhões, segundo os dados. Os consumidores e as empresas americanas recorreram ao México, à Europa, à Coreia do Sul, à Índia, ao Canadá e ao Vietnã para adquirir autopeças, calçados, brinquedos e matérias-primas.

As exportações mexicanas para os Estados Unidos foram praticamente as mesmas do ano passado, com US$ 475,6 bilhões.

O déficit comercial total dos Estados Unidos em bens e serviços, que consiste em exportações menos importações, diminuiu 18,7%. No geral, as exportações dos EUA para o mundo aumentaram ligeiramente em 2023 em relação ao ano anterior, apesar do dólar forte e de uma economia global fraca.

As importações dos EUA caíram anualmente, pois os americanos compraram menos petróleo bruto e produtos químicos e menos bens de consumo, incluindo telefones celulares, roupas, equipamentos de camping, brinquedos e móveis.

O recente enfraquecimento das importações e a queda no comércio com a China foram, em parte, um reflexo da pandemia. Os consumidores americanos que ficaram em casa durante a pandemia compraram laptops, brinquedos, testes de covid, artigos de atletismo, móveis e equipamentos para exercícios domésticos fabricados na China.

Processo de relocação de cadeias produtivas ficou conhecido como "nearshoring" Foto: Luis Torres / EFE

Mesmo com o enfraquecimento das preocupações com o coronavírus em 2022, os Estados Unidos continuaram a importar muitos produtos chineses, à medida que os gargalos nos portos congestionados dos EUA finalmente foram eliminados e as empresas reabasteceram seus armazéns.

"O mundo não conseguia ter acesso a produtos chineses suficientes em 21 e se empanturrou de produtos chineses em 22″, disse Brad Setser, economista e membro sênior do Council on Foreign Relations. "Tudo está se normalizando desde então." Mas, além das oscilações incomuns nos padrões anuais nos últimos anos, os dados comerciais estão começando a fornecer evidências convincentes de que anos de tensões elevadas prejudicaram significativamente o relacionamento comercial dos Estados Unidos com a China. Em 2023, as importações trimestrais dos EUA da China estavam praticamente no mesmo nível de 10 anos atrás, apesar de uma década de crescimento da economia americana e do aumento das importações dos EUA de outras partes do mundo.

“Estamos nos dissociando, e isso está pesando muito nos fluxos comerciais”, disse Mark Zandi, economista-chefe da Moody’s Analytics, sobre os Estados Unidos e a China.

Os economistas dizem que a diminuição relativa do comércio com a China está claramente ligada às tarifas impostas pelo governo Trump e depois mantidas pelo governo Biden.

A pesquisa de Caroline Freund, reitora da Escola de Política e Estratégia Global da Universidade da Califórnia em San Diego, mostrou que o comércio com a China caiu para produtos que têm tarifas altas, como chaves de fenda e detectores de fumaça, enquanto o comércio de produtos que não têm tarifas, como secadores de cabelo e fornos de micro-ondas, continuou a crescer. Ralph Ossa, economista-chefe da Organização Mundial do Comércio, disse que o comércio entre os Estados Unidos e a China não entrou em colapso, mas que seu crescimento foi cerca de 30% mais lento do que o comércio entre esses países e o resto do mundo. Houve dois episódios na história recente em que o comércio dos EUA com a China sofreu uma desaceleração notável, disse ele. O primeiro foi quando as tensões comerciais entre os países aumentaram em 2018. O segundo foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que levou os Estados Unidos e seus aliados a imporem sanções rigorosas e a remodelarem ainda mais as relações comerciais globais. "Houve um período em que a geopolítica não era muito importante para o comércio, mas à medida que a incerteza aumenta no mundo, vemos que o comércio se torna mais sensível a essas posições", disse Stela Rubinova, economista pesquisadora da Organização Mundial do Comércio. Alguns economistas advertem que a redução do comércio dos EUA com a China pode não ser tão acentuada como mostram os dados bilaterais. Isso se deve ao fato de que, como a Hisun, a fabricante chinesa de veículos, algumas multinacionais transferiram partes de sua produção da China para outros países, mas continuaram a adquirir algumas matérias-primas e peças da China.

México foi o principal beneficiado pelo processo, mas outros países como Canadá, Vietnã e Índia também receberam investimentos Foto: Luis Torres / EFE

Em outros casos, as empresas podem simplesmente estar encaminhando mercadorias que são realmente fabricadas na China por meio de outros países para evitar as tarifas dos EUA.

As estatísticas comerciais dos EUA não registram esses produtos como provenientes da China, mesmo que uma parte significativa de seu valor tenha sido criada lá.

Freund, que escreveu um artigo recente sobre o assunto, disse que a relação comercial entre os dois países estava “definitivamente sendo atenuada, mas não tanto quanto as estatísticas oficiais sugerem”.

Ainda assim, os riscos geopolíticos estão claramente levando as empresas a buscar outros mercados, especialmente aqueles com custos baixos e relações comerciais estáveis com os Estados Unidos, como o México.

Jesús Carmona, presidente para o México e a América Central da Schneider Electric, a gigante francesa de equipamentos elétricos, disse que a lei climática de 2022 do governo Biden e as tensões geopolíticas decorrentes da guerra na Ucrânia foram fatores que empurraram as empresas para o México.

Quando a China pareceu se alinhar com a Rússia no conflito, “isso disparou todo tipo de alarme”, disse Carmona. “As pessoas perceberam que não podemos ter essa dependência da China, que construímos nos últimos 40 anos ao fazermos da China a fábrica do mundo.”

A Schneider, que já tinha uma presença substancial no México, com nove fábricas e quase 12 mil funcionários, decidiu em 2021 que precisava crescer ainda mais no país. Agora, depois de abrir novos locais de fabricação e expandir as fábricas existentes, a empresa tem cerca de 16 mil funcionários no México, com planos para que esse número chegue em breve a cerca de 20 mil.

A Schneider envia cerca de 75% a 80% de sua produção no México para os Estados Unidos, incluindo uma série de produtos como disjuntores e painéis usados para distribuir e regular a energia elétrica.

Embora o investimento estrangeiro direto nos países em desenvolvimento tenha caído 9% em 2023, o fluxo desse tipo de investimento para o México aumentou 21% no ano passado, de acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.

Outra economia apanhada pelas mudanças entre os Estados Unidos e a China foi a Coreia do Sul. Assim como o México, a Coreia do Sul está sujeita a tarifas mais baixas porque tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Em dezembro, as importações americanas da Coreia do Sul foram as mais altas já registradas.

As empresas sul-coreanas também se beneficiaram particularmente da nova legislação climática do presidente Biden. O governo dos EUA está oferecendo créditos fiscais para os consumidores que comprarem veículos elétricos, mas estabeleceu certos limites para a aquisição de peças desses carros da China.

Como grandes fabricantes de baterias e componentes para veículos elétricos, as empresas sul-coreanas aproveitaram a oportunidade para participar das cadeias de suprimentos de veículos dos EUA, que estão se expandindo recentemente. Um fabricante coreano de baterias, a SK On, investiu US$ 2,6 bilhões em uma fábrica na Geórgia e está construindo novas instalações no Estado, emTennessee e Kentucky em parceria com a Hyundai e a Ford.

Min Sung, diretor comercial da SK On, disse que a China estava se tornando mais restritiva para as empresas coreanas. Enquanto isso, as restrições impostas pelos EUA para que a China se beneficie dos créditos fiscais para veículos elétricos deram às empresas coreanas “mais espaço para jogar”.

“Para que os negócios sobrevivam, você sempre encontra o mercado que tem mais potencial”, disse Sung.

Como as principais empresas coreanas, como SK, LG, Samsung e Hyundai, constroem novas instalações para fabricar produtos nos Estados Unidos, isso também parece estar aumentando o comércio dos EUA com a Coreia do Sul, uma vez que as empresas estão importando alguns materiais, máquinas e peças de seus países de origem para abastecer as novas instalações.

Em dezembro, as exportações coreanas para os Estados Unidos ultrapassaram as exportações coreanas para a China pela primeira vez em 20 anos, impulsionadas por remessas de veículos, baterias elétricas e outras peças.

Sung concordou que o crescente ceticismo americano em relação à China estava aproximando os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

“Nunca foi tão forte como nos últimos dois anos entre dois aliados”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.