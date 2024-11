Um magnata do setor de seguros dos Estados Unidos que já foi um grande doador político no estado da Carolina do Norte está sob custódia federal após se declarar culpado em conexão com o que os procuradores chamam de um esquema de US$ 2 bilhões (R$ 11,57 bilhões) para fraudar reguladores de seguros, segurados e outros através de um conjunto de empresas das quais ele desviou fundos para benefício pessoal.

Greg E. Lindberg, 54 anos, é de Tampa, na Flórida. Ele declarou-se culpado na terça-feira, 12, em Charlotte, perante o juiz David Keesler, de uma acusação de conspiração para cometer crimes contra os Estados Unidos e de outra acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, segundo os documentos do caso. Lindberg, que havia sido indiciado em 13 acusações em fevereiro de 2023, pode enfrentar um máximo de 10 anos de prisão pela acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e outros cinco anos pela outra acusação de conspiração, segundo informações de um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA.

O magnata, que anteriormente vivia em Durham, na Carolina do Norte, já estava aguardando sentença após ele e um sócio serem condenados, em maio, por um júri federal, por tentativa de suborno ao comissário de seguros eleito da Carolina do Norte. Ele queria garantir um tratamento regulatório preferencial para o seu negócio de seguros.

Os dois inicialmente haviam sido condenados por duas acusações em 2020, mas um tribunal de recursos federal anulou essas condenações e ordenou novos julgamentos.

Um documento assinado por Lindberg e advogados do governo servindo como base factual para a declaração de culpa diz que, de no máximo 2016 até pelo menos 2019, Lindberg e outros conspiraram para se envolver em crimes associados a negócios de seguros, fraude eletrônica e fraude de consultor de investimentos. Ele e outros também trabalharam para enganar o Departamento de Seguros do estado e outros reguladores, evitando requisitos regulatórios, ocultando a condição de suas empresas e usando fundos da seguradora para si mesmo, disse um comunicado à imprensa.

ECONOMIA Greg Evan Lindberg Greg Lindberg has been on the quest to incessantly reinvent and transform. That’s been his greatest mission from the start. Photo Greg Evan Lindberg/Via Youtube Foto: Greg Evan Lindberg/Via Youtube

O esquema fez com que as empresas controladas por Lindberg investissem mais de US$ 2 bilhões em empréstimos e outros títulos em suas próprias empresas afiliadas. Lindberg e seus cúmplices lavavam os lucros do esquema, segundo o governo.

A denúncia de 2023 alegou que Lindberg se beneficiou pessoalmente “perdoando” mais de US$ 125 milhões (R$ 723,5 milhões) em empréstimos para si mesmo, feitos por intermédio das companhias de seguros que ele controlava.

“Lindberg criou uma complexa rede de companhias de seguros, empresas de investimento e outras entidades empresariais e as explorou para se envolver em milhões de dólares de transações circulares. As ações de Lindberg prejudicaram milhares de segurados, enganaram reguladores e causaram um tremendo risco para a indústria de seguros,” disse a procuradora dos EUA, Dena J. King.

O FBI e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, a SEC) também estiveram envolvidos na investigação.

Não houve resposta imediata aos e-mails enviados pela Associated Press na quarta-feira, 13, sobre o apelo de terça-feira a um advogado de Lindberg e a um site associado às atividades de bem-estar e liderança de Lindberg.



A data da sentença ainda não foi definida. Lindberg, que se entregou na terça-feira aos agentes federais dos EUA, pediu que fosse mantido em uma casa de recuperação em Tampa antes da sentença. Kessler agendou outra audiência sobre o assunto para a próxima semana. Após sua condenação inicial por acusações relacionadas a suborno em 2020, um juiz sentenciou Lindberg a mais de sete anos de prisão.

Lindberg anteriormente havia doado mais de US$ 5 milhões (R$ 28,9 milhões) para candidatos estaduais e federais e comitês desde 2016, favorecendo republicanos, mas também doando para democratas. O Departamento de Justiça dos EUA disse que um dos principais executivos de Lindberg ainda aguarda sentença após se declarar culpado no final de 2022 em um caso relacionado a conspirar com Lindberg e outros para fraudar os Estados Unidos, relacionado a um esquema para movimentar dinheiro entre seguradoras e outras empresas de propriedade de Lindberg. Algumas das seguradoras de Lindberg foram colocadas em liquidação e em um processo para recuperar a saúde financeira, disse o Departamento de Justiça.

O Comissário de Seguros da Carolina do Norte, Mike Causey, disse em um comunicado à imprensa na quarta-feira que ele e sua agência estadual continuariam trabalhando com promotores federais para garantir que “qualquer dinheiro recuperado por meio do processo de restituição e confisco seja usado para pagar as vítimas seguradas”.

Os jurados determinaram que Lindberg e um ex-consultor tentaram subornar Causey no final da década de 2010. Causey não foi acusado de irregularidade — ele alertou as autoridades e gravou conversas que serviram de base para as acusações de 2019 contra Lindberg e três outros. / AP