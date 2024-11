O anúncio de pacotes fiscais é fruto tão somente da preocupação com a alta do dólar, oscilações nas bolsas e juros elevados, que, por sua vez, resultam de uma fundada desconfiança do mercado financeiro e dos investidores nas intenções governamentais.

Nada se diz sobre uma indispensável e nova reforma da previdência social, principal responsável pelo desequilíbrio fiscal.

No âmbito dos programas de assistência social, estranhamente se comemora o aumento do número de beneficiários do Bolsa Família.