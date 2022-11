Ex-funcionários da XP lamentam demissões no Linkedin

Publicidade

Ex-funcionários da XP Investimentos, uma das maiores corretoras do Brasil, fizeram publicações no LinkedIn sobre as demissões que ocorreram na empresa na semana passada. Segundo os relatos, trata-se de layoff, uma medida de demissão em massa tomada pela corretora para reduzir custos.

Os ex-colaboradores da XP lamentaram as demissões: “Infelizmente o tal do layoff derrubou muita gente boa na XP, inclusive eu”, disse um dos usuários da rede. “Alguns posts da XP sobre corte, hoje foi minha vez, não só eu, mas também uma galera muito boa que saiu nessa onda”, comentou outro ex-funcionário.

Contatada, a XP afirmou que possui neste momento mais de 180 vagas abertas. “Em 2022, a companhia contratou aproximadamente 2.500 pessoas em todos os Estados do país, sendo 300 pessoas apenas em outubro”, disse a empresa em nota.

Além disso, a corretora disse que possui menos de 2% de market share do mercado financeiro e que segue sua estratégia de inovação e transformação, “investindo e priorizando negócios que atendam às necessidades dos seus clientes e tenham alto potencial de crescimento”.

Ex-funcionários da XP alegam que corretora demitiu diversos colaboradores na semana passada Foto: Matheus Lombardi/Estadão

Os afetados pelas demissões também demonstraram surpresa com a notícia e destacaram a justificativa de corte de custos. “Vendo o LinkedIn percebi que muitos profissionais muito capacitados também perderam o seu emprego nessa última semana na XP, então [estou] de cabeça erguida e [percebi] que fiz um ótimo trabalho (...)”, explica um ex-colaborador da corretora no Linkedin.

A maioria das publicações ainda tecem elogios às equipes de trabalho, além de agradeceram pelo tempo de trabalho na empresa.

Neste ano, grandes empresas ligadas à tecnologia, como Meta, Amazon e Microsoft anunciaram demissões em massa. O mesmo aconteceu com diversas startups, em especial as chamadas de “unicórnios”, aquelas que valem mais de US$ 1 bilhão.

Segundo a plataforma Layoffs Brasil, outras empresas ligadas ao mercado financeiro também registraram demissões neste ano, como a Órama Investimentos, com 17 demissões, e a Empiricus, com 150 demissões. A TradeMap demitiu aproximadamente 40 funcionários, segundo o levantamento, número que não foi confirmado por fontes oficiais.