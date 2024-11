Opinião | 2025 será o ano do ‘cisne negro’, com eventos catastróficos para a economia global?

Quando falam da teoria do “cisne negro”, que ganhou notoriedade com o polêmico economista Nassim Taleb, muitos analistas citam o ataque às torres gêmeas, em 11 de setembro de 2001, e a pandemia de covid-19. Ou a implosão das hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos, que deflagrou a grande crise financeira mundial de 2008.

Ao se olhar o desempenho das Bolsas de Valores americanas neste ano, o sentimento de muitos é de que os ativos de risco estão vulneráveis a uma forte correção. Um “evento cisne negro” amplificaria essa correção nos preços para uma crise financeira, contaminando os mercados globais num efeito dominó.

Os principais índices do mercado acionário americano estão sendo negociados próximos às suas máximas históricas de preços. O Nasdaq, com foco em ações de empresas de tecnologia, já tem um ganho acumulado de quase 27% neste ano. O S&P 500 registra alta ao redor de 25% em 2024. E o preço do bitcoin – o queridinho das criptomoedas – está bem próximo do patamar histórico de US$ 100 mil, acumulando ganho acima de 130% neste ano.